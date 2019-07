Kulturnachrichten

Dienstag, 9. Juli 2019

Monacensia erwirbt Briefe von D. H. Lawrence Das Literaturarchiv der Stadt München, Monacensia, hat 32 Briefe, 6 Postkarten und 4 Widmungsexemplare des englischen Schriftstellers D. H. Lawrence (1885-1930) erworben. Sie stammen aus dem Nachlass des Schriftstellers Max Mohr (1891-1937), der mit Lawrence gut befreundet war. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Der Kulturausschuss der Stadt habe dem Kauf zugestimmt. Eine vergleichbare Korrespondenz zwischen Lawrence, der unter anderem für seinen Roman "Lady Chatterleys Liebhaber" bekannt ist, und einem anderen deutschen Autor gebe es nicht, hieß es.

Klassiker liegen auf deutschen Bühnen vorn Giuseppe Verdi ist auf deutschen Bühnen der meistgespielte Opernkomponist. Giuseppe Verdi ist auf deutschen Bühnen der meistgespielte Opernkomponist.

Seine Werke wurden in der Spielzeit 2017/18 in 98 Inszenierungen aufgeführt. Das teilte der Deutsche Bühnenverein mit. Auf Platz zwei und drei in der Werkstatistik folgten Wolfgang Amadeus Mozart und Richard Wagner. Zeitgenössische Opern hatten laut Bühnenverein nur einen kleinen Anteil. Auch auf den Theaterbühnen dominierten die Klassiker: Die Dramen von William Shakespeare wurden in 100 Inszenierungen aufgeführt. Auf die nächsten Plätze kamen Bertolt Brecht und Friedrich Schiller. Der Chef des Bühnenvereins, Grandmontagne, erklärte, es werde noch dauern, bis sich gesellschaftliche Veränderungen in den Spielplänen zeigten. Das gelte für Geschlechtergerechtigkeit oder das Zugehen auf neue Publikumsschichten.

Studie: Nicht mehr Besucher bei freiem Museumseintritt Kostenloser Eintritt in Museen in Deutschland sorgt laut einer bisher unveröffentlichten Studie nur kurzfristig für einen Anstieg der Besucherzahlen. Das geht aus dem Bericht des Berliner Instituts für Museumsforschung hervor, der dem Evangelischen Pressedienst vorliegt. Um die Besucherzahlen hoch zu halten, müsse der kostenfreie Zugang mit Marketingmaßnahmen und Vermittlungsangeboten begleitet werden. In Berlin etwa plant der Senat ab kommendem Jahr Gratis-Sonntage in Museen. Das Vorhaben muss aber noch vom Abgeordnetenhaus im Rahmen der Haushaltsberatungen im Dezember gebilligt werden. Auch die Häuser der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wollen dann einen kostenfreien Sonntag anbieten, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) im Juni angekündigt hatte.

Niedersachsen schreibt Kempowski-Literaturpreis aus Zu Ehren des Schriftstellers Walter Kempowski (1929-2007) schreibt das Land Niedersachsen einen neuen Literaturpreis aus. Bis zum 20. August können Verlage deutschsprachige Autorinnen und Autoren für die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung vorschlagen. Das teilt das niedersächsische Kulturministerium mit. Mit dem "Walter Kempowski Preis für biografische Literatur" sollen künftig alle zwei Jahre Autorinnen und Autoren ausgezeichnet werden, die in ihren Texten den Einfluss der Geschichte auf individuelle Biografien herausarbeiten. Der Preis werde im Wechsel mit dem Nicolas-Born-Preis vergeben, hieß es. Er könne für ein einzelnes Werk, aber auch für das bisherige Gesamtwerk einer Autorin oder eines Autors vergeben werden. Walter Kempowski lebte viele Jahrzehnte bei Bremen und gilt als einer der wichtigsten "Chronisten des Bürgertums" in der deutschsprachigen Literatur. Den literarischen Durchbruch feierte er 1971 mit "Tadellöser & Wolff: Ein bürgerlicher Roman".

Ägypten schaltet wegen Tutanchamunbüste Interpol ein Nach der Versteigerung einer 3000 Jahre alten Büste des ägyptischen Pharao Tutanchamun in London hat Ägypten die internationale Polizeiorganisation Interpol eingeschaltet. Kairo hatte zuvor vergeblich versucht, die Auktion der Büste zu verhindern. Die war vergangene Woche bei Christie's für umgerechnet rund 5,3 Millionen Euro von einem anonymen Bieter ersteigert worden. Die ägyptischen Behörden vermuten, dass sie in den 70er-Jahren illegal aus dem Land gebracht worden war und fordern die britischen Behörden auf, einen Export der Büste zu untersagen, bis Ägypten die geforderten Dokumente vorliegen. Der Streit belastet die kulturellen Beziehungen beider Länder. Britische Anwälte seien beauftragt worden, eine Zivilrechtsklage auf den Weg zu bringen.

Yad Vashem ändert Gebete für Holocaust-Gedenktag Die Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hat zwei Gebete erweitert, die traditionell am Holocaust-Gedenktag rezitiert werden. Künftig wird nicht mehr nur der europäischen Opfer der Schoah gedacht, sondern auch der nordafrikanischen. Das berichtet die Zeitung "Haaretz". Verweise auf Europa seien aus beiden Gebeten gestrichen worden. Eine Schülerin hatte in einem Brief ihr Befremden geäußert, dass ausschließlich europäische Opfer genannt werden. Ihr Großvater ist Holocaust-Überlebender aus dem libyschen Tripolis. Auch in Nordafrika wurden Juden während des Zweiten Weltkriegs systematisch verfolgt, insbesondere mit der Besatzung Frankreichs und der Errichtung des mit Nazi-Deutschland verbündeten antisemitischen Vichy-Regimes.

Amsterdamer Holocaust Mahnmal darf gebaut werden Das Amsterdamer Holocaust Mahnmal von Daniel Liebeskind darf gebaut werden. Ein Verwaltungsgericht hat heute die Beschwerden von Bürgern gegen das Monument zurückgewiesen. Das Interesse des nationalen Mahnmals wiege schwerer als die Interessen der Anwohner, erklärte das Gericht. Anwohner hatten per einstweiliger Verfügung erwirkt, dass das Projekt kurzfristig gestoppt wurde. Sie haben Bedenken gegen den wuchtigen Entwurf und fürchten bei großem Besucherandrang Probleme. Das Mahnmal soll aus 102000 Steinen errichtet werden, auf denen jeweils der Name eines Holocaust-Opfers stehen soll. Der polnisch-amerikanische Architekt Daniel Libeskind hatte es im Auftrag des niederländischen Auschwitz-Komitees entworfen.

Prozess gegen Kevin Spacey könnte platzen Das Strafverfahren gegen den US-Schauspieler Kevin Spacey wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs könnte platzen. Das mutmaßliche Opfer verweigerte gestern bei einer Gerichtsanhörung im Bundesstaat Massachusetts die Aussage. Er berief sich dabei auf den fünften Zusatzartikel der US-Verfassung, der Zeugen davor schützt, sich selbst zu belasten. Er war zuvor zu Textnachrichten befragt worden, die laut Verteidigung gelöscht worden sein sollen. Die Verteidigung von Spacey geht davon aus, dass der Kläger Nachrichten gelöscht hat, die Spaceys Unschuld untermauern könnten. Dem zweifachen Oscar-Preisträger wird vorgeworfen, das damals 18-jährigen Mann im Sommer 2016 betrunken gemacht und bedrängt zu haben.

Zimmermann: Talksendungen haben dazu gelernt Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sieht bei Talkshows eine positive Entwicklung. Im Sommer 2018 hatte er ARD und ZDF nahegelegt, die Talker sollten ein Jahr lang pausieren, um in Ruhe über die Formate nachzudenken. Zur Begründung sagte er damals, die vielen Talksendungen über die Themen Flüchtlinge und Islam hätten dabei geholfen, die AfD "bundestagsfähig" zu machen. Er habe inzwischen den Eindruck, dass sich die Verantwortlichen über diese Kritik Gedanken gemacht hätten und auch darüber, dass es nicht nur das Thema Migration gebe, sondern noch viele andere. Kritik übte Zimmermann allerdings an der "hart aber fair"-Talkshow mit Frank Plasberg, für die die Redaktion Anfang Juli den AfD-Politiker Uwe Junge eingeladen hatte. Die AFD hätte die Themen der Sendung bestimmt und die Möglichkeit gehabt, sich zum Opfer zu stilisieren, kritisierte Zimmermann. Die "hart aber fair"-Redaktion hatte am Tag nach der Sendung mitgeteilt, für alle Parteien gälten dieselben journalistischen Standards. Jeder Gast bekomme Raum, seine Meinungen zu äußern. Niemanden böte man ein Forum. Alle Positionen würden mit derselben journalistischen Distanz hinterfragt.

Lukas Bärfuss erhält Georg-Büchner-Preis 2019 Der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss bekommt den Georg-Büchner-Preis 2019. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mit. Die Jury lobte Bärfuss für seine "distinkte und dennoch rätselhafte Bildersprache, seine psychologische Sensibilität, sein politisches Krisenbewusstsein und die Fähigkeit zur Gesellschaftsanalyse." Zu den bekanntesten Werken des vielfach ausgezeichneten Autors gehören die Romane "Hundert Tage" über den Völkermord in Ruanda und "Koala" über den Suizid seines Bruders sowie das Bühnenstück "Die sexuellen Neurosen unserer Eltern". Der mit 50 000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.

Britisches Museum will gestohlene Kunst zurückgeben Das Britische Museum in London will gestohlene antike Kulturgüter an Afghanistan und den Irak zurückgeben. Das Museum habe unter anderem mit Zoll und Polizei zusammengearbeitet, um die ins Land geschmuggelten Antiquitäten den rechtmäßigen Besitzern zurückgeben zu können, teilte das Museum mit. Es handelt sich unter anderem um 154 mesopotamische Tontafeln mit Keilschrift aus dem sechsten bis vierten Jahrhundert vor Christus. Diebe hatten die Tafeln entwendet und im Jahr 2011 nach Großbritannien geschmuggelt. Unter ähnlichen Umständen gerieten im Jahr 2002 mehrere Skulpturen aus Afghanistan nach Großbritannien. Die Büsten aus der Region Gandhara waren am Londoner Flughafen Heathrow entdeckt worden, als die Behörden auf zwei schlecht verarbeitete Holzkisten aufmerksam wurden und diese öffneten.