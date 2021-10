Kulturnachrichten

Montag, 4. Oktober 2021

Mohammed-Zeichner Lars Vilks bei Unfall getötet Der wegen einer Mohammed-Karikatur mit dem Tode bedrohte schwedische Künstler Lars Vilks ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das Fahrzeug mit dem 75jährigen Vilks und zwei mit seinem Schutz betrauten Polizisten war am Sonntag mit einem Lastwagen zusammengestoßen, berichteten schwedische Medien. Die Unfallursache wird noch ermittelt. Vilks hatte 2007 eine Zeichnung veröffentlich, die den islamischen Propheten Mohammed mit einem Hundekörper zeigt. Viele Muslime betrachten bildliche Darstellungen ihres Propheten als Gotteslästerung und Hunde als unreine Tiere. Die Terror-Organisation Al-Kaida setze ein Kopfgeld auf Vilks aus, es gab mehrere versuchte Attentate auf den Künstler.

Medizin-Nobelpreis an zwei Molekularbiologen Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an David Julius (USA) und den im Libanon geborenen Forscher Ardem Patapoutian für ihre Entdeckung von Rezeptoren für Temperatur und Berührung im Körper. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit.

Koalitionsverhandlungen: Kulturrat stellt Forderungen Der Deutsche Kulturrat elf Forderungen an die nächste Bundesregierung gestellt. Der Spitzenverband der Kulturverbände verlangt unter anderem, dass der Bund mehr Geld für Kultur bereitstellen solle, um die Kommunen zu entlasten. Außerdem müsse die soziale Absicherung der Kulturschaffenden verbessert und in einer Digitalisierungsoffensive auch die Rechte der Urheber gestärkt werden. Im Kampf gegen den Klimawandel sollen Kulturinstitutionen unterstützt werden, damit sie künftig klimaneutral wirtschaften können. Der Deutsche Kulturrat fordert von der nächsten Bundesregierung auch ein klares Bekenntnis zur Kunst- und Meinungsfreiheit. Um das alles zu erreichen, müsse ein Bundeskulturministerium geschaffen werden.

Volker Bruch: Möchte Missstände nicht akzeptieren Der Schauspieler Volker Bruch hat sich in einem Interview zu den Beweggründen seiner Teilnahme an der umstrittenen Aktion #allesaufdentisch geäußert. Die Internetaktion, die unter anderem die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie und die Berichterstattung darüber kritisiert, hatte am vergangenen Donnerstag Aufsehen erregt. Wenn er Missstände nicht benenne, dann stimme er zu und das wolle er nicht, sagte Bruch im Interview der "Berliner Zeitung". Mitglied der Partei Die Basis sei er entgegen anderslautender Berichte bis jetzt noch nicht geworden. Bruch war bereits ein prominentes Gesicht der Aktion #allesdichtmachen im April, in der der Umgang mit dem Coronavirus kritisiert wurde. Die Aktion löste kontroverse Reaktionen aus, mehrere Teilnehmer distanzierten sich später von der Aktion. Berufliche Nachteile habe er wegen seines Engagements bislang noch nicht gehabt, so Bruch.

Knapp 300.000 Euro für analoge AFP-Fotos Bei der ersten Versteigerung legendärer Fotos der Nachrichtenagentur AFP sind in Paris fast 300.000 Euro erlöst worden. Den höchsten Preis erzielte mit 15.600 Euro ein Foto des Chansonniers und Schauspielers Serge Gainsbourg beim Anzünden eines Geldscheins. Gainsbourg hatte mit der Aktion in einer Fernsehsendung 1984 gegen hohe Steuern protestiert. Zu den insgesamt 200 unter dem Titel "Die analogen Jahre" versteigerten Fotos aus den Jahren 1944 bis 1998 zählten auch Bilder von der Befreiung von Paris am Ende des Zweiten Weltkriegs oder von dem afroamerikanischen Bürgerrechtler Martin Luther King. Aber auch Fotos von Alltagsszenen oder von Sport-, Musik- und Filmstars kamen unter den Hammer. Die analoge Foto-Sammlung von AFP umfasst etwa sechs Millionen Bilder aus den Jahren 1944 bis 1998.

Hamburger Schauspieler Heinz Lieven gestorben Der Schauspieler Heinz Lieven ist tot. Der gebürtige Hamburger sei bereits am 27. September im Alter von 93 Jahren in seiner Heimatstadt gestorben, teilte seine Agentur mit. Lieven stand während seiner jahrzehntelangen Karriere auch für internationale Produktionen vor der Kamera. An der Seite von Oscar-Preisträger Sean Penn war er 2011 in "Cheyenne - This Must Be The Place" zu sehen. Das Fernsehpublikum kannte Lieven aus zahlreichen Serien wie "Neues vom Süderhof", "Notruf Hafenkante" und "Großstadtrevier".

Christo-Verhüllung am Triumphbogen werden abgebaut Nach der mehr als zweiwöchigen Verhüllung des Pariser Triumphbogens wird am Montag mit dem Abbau der Installation begonnen. Diese war von den Künstlern Christo und Jeanne-Claude konzipiert worden. Beide sind bereits tot und konnten die Verhüllung des Wahrzeichens der französischen Hauptstadt nicht mehr erleben. Christo starb 2020 und seine Frau Jeanne-Claude 2009. Die Demontage der Installation am Triumphbogen soll bis zum 10. November dauern. Nach Angaben der Veranstalter wurden mehr als 800.000 Besucher gezählt.

Konrad-Wolf-Preis wird an Regisseur Sissako verliehen Der mauretanisch-malische Regisseur Abderrahmane Sissako wird am Dienstag mit dem Konrad-Wolf-Preis 2021 der Berliner Akademie der Künste ausgezeichnet. Sissako sei einer der wichtigsten Filmemacher aus Subsahara-Afrika, hieß es zur Begründung: "Seine Filme akzeptieren keine vorhandenen Grenzen, sondern überschreiten, überfliegen diese, stellen sie infrage und erweitern sie künstlerisch." Der Regisseur betrachte die Kinoleinwand "als einen wirkmächtigen Ort, von dem humanitäre und aufklärerische Impulse ausgehen", erklärte die Akademie der Künste. Sissako, 1961 in Mauretanien geboren und in Mali aufgewachsen, hat Kinematografie in Moskau studiert. Seit Anfang der 90er Jahre lebt er in Paris. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung ist nach dem Filmregisseur und langjährigen Präsidenten der Akademie der Künste der DDR, Konrad Wolf, benannt.

Bayerischer Kunstförderpreis für vier Literatur-Talente Der bayerische Kunstförderpreis in der Sparte Literatur geht in diesem Jahr an vier junge Autoren und Autorinnen. Kunstminister Bernd Sibler teilte am Sonntag in München mit, die Preisträger konfrontierten ihre Leser mit sozialkritischen Themen, verzauberten sie mit mythisch geprägten Sprachbildern und skizzierten großflächige Epochen-Übersichten. Martin Dolejs wurde für seinen Roman "Im Land der weißen Schokolade" ausgezeichnet, in dem er die Flucht seiner Familie aus der Tschechoslowakei in den Westen verarbeitet. Markus Ostermair erhielt den Preis für seinen Debütroman "Der Sandler" zum Thema Obdachlosigkeit. Die in Rumänien geborene Autorin Alke Stachler überzeugte die Jury mit ihrem Lyrikband "Dünner Ort". Und der Sprach- und Literaturwissenschaftler Tobias Roth wurde für sein übersetzerisches Werk "Welt der Renaissance" ausgezeichnet.

Ostdeutscher Schriftsteller Eberhard Panitz gestorben Der Schriftsteller Eberhard Panitz ist im Alter von 89 Jahren in Berlin gestorben.

Das teilte sein Verlag Edition Ost unter Berufung auf die Familie des Verstorbenen mit. Panitz veröffentlichte in der DDR Romane, Reportagen und Drehbücher - später auch im wiedervereinigten Deutschland. Zu seinen bekanntesten und erfolgreichsten Büchern gehörten "Die sieben Affären der Doña Juanita" und "Der Dritte", die in der DDR verfilmt wurden. Später folgten die Werke "Dresdner Novelle 1989", "Tagebuch der totgesagten Dichter" und "Das Trümmerhaus der Träume". Panitz wurde 1932 in Dresden geboren, arbeitete als Lektor und widmete sich ab Ende der fünfziger Jahre dem Schreiben.