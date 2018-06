Kulturnachrichten

Donnerstag, 28. Juni 2018

Mörder haben kein Recht auf Vergessen im Netz Die Männer sahen ihre Persönlichkeitsrechte verletzt Die Mörder des Schauspielers Walter Sedlmayr haben kein Recht darauf, dass ihre Namen aus online archivierten alten Pressetexten getilgt werden. Das entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Konkret richtete sich die Beschwerde der Männer gegen eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH). Dieser hatte ihre Unterlassungsklagen gegen drei deutsche Medienhäuser abgewiesen: den "Spiegel", das Deutschlandradio und den "Mannheimer Morgen". Über deren Webseiten konnten Internetnutzer archivierte Artikel oder Beiträge einsehen, in denen die Namen der Mörder genannt oder Bilder von ihnen gezeigt wurden. Die beiden Beschwerdeführer sahen dadurch ihr Menschenrecht auf Achtung des Privatlebens verletzt. Dieser Argumentation folgten die Straßburger Richter nicht. Die Pressefreiheit erlaube es Journalisten, selbst zu entscheiden, welche Details sie veröffentlichen - zumal dann, wenn wie beim Mord an Sedlmayr ein großes öffentliches Interesse bestehe, urteilten sie. Beide Seiten können innerhalb von drei Monaten gegen das Urteil vorgehen. Die beiden Beschwerdeführer waren im Mai 1993 wegen des Mordes an Sedlmayr verurteilt worden, sie kamen 2007 und 2008 aus der Haft frei.

Millionen-Urteil gegen Ex-Kunstberater Achenbach Keine Revision mehr möglich Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat den ehemaligen Kunstberater und Millionenbetrüger Helge Achenbach zu 16,1 Millionen Euro Schadenersatz verpflichtet. Das Gericht reduzierte dabei die Forderungen der Familie des gestorbenen Aldi-Erben Berthold Albrecht gegen Achenbach um 2,6 Millionen Euro. Eine Revision ließ das Gericht nicht zu. In dem Zivilprozess hatte das Landgericht Achenbach im vergangenen Jahr zur Zahlung von 18,7 Millionen Euro an die Aldi-Erben verurteilt. Dagegen hatte Achenbach Berufung eingelegt und nun teilweise Erfolg. Achenbach hatte den 2012 gestorbenen Berthold Albrecht beim Kauf von Kunst und Oldtimern durch versteckte Preisaufschläge betrogen. Der einstige Berater-Star Achenbach war im März 2015 wegen Betrugs zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Vor wenigen Wochen war er nach Verbüßung von zwei Dritteln der Strafe auf freien Fuß gekommen.

Grundstück für Einheitswippe kostet 325 000 Euro Grundstück wird vom Land Berlin an den Bund übertragen Das Grundstück für das geplante Einheits- und Freiheitsdenkmal in Berlin soll 325 000 Euro kosten. Das geht aus dem Bericht von Kulturstaatsministerin Monika Grütters an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor, der der dpa vorliegt. Die Übertragung des Grundstücks vom Land Berlin in das Eigentum des Bundes werde derzeit abschließend geregelt, heißt es in einem Begleitbrief des Bundesfinanzministeriums. Es handelt sich um ein Areal in bester Lage unmittelbar vor dem rekonstruierten Berliner Schloss. Auf Drängen der SPD hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags am Mittwoch das Geld für den Baubeginn nicht wie geplant freigegeben. Der SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs hielt die Vorlage wegen des noch nicht endgültig besiegelten Grundstücksdeals für nicht vollständig. Das Finanzministerium hatte dagegen erklärt, die Voraussetzungen für einen Beschluss im Ausschuss lägen vor. Weil es die letzte Sitzung vor der Sommerpause war, verschiebt sich die Entscheidung mindestens bis September.

Steven Sloane verlässt Bochumer Symphoniker Generalmusikdirektor hört zum Ende der Saison 2020/2021 auf Der Rückzug betrifft auch seine Funktion als Intendant des Anneliese Brost Musikforums Ruhr. Sloane begründete seine Entscheidung damit, "sich neuen Herausforderungen und neuen Zielen zu stellen". Er fühle sich "der Stadt und ihren Menschen und vor allem dem Orchester zutiefst verbunden". Eine Sprecherin des Orchesters sprach vom Ende einer Ära. Seit 1994 habe Sloane das Musikleben in der Stadt durch innovative und mehrfach ausgezeichnete Programmgestaltung geprägt. Oberbürgermeister Thomas Eiskirch erklärte, er wolle dem Rat der Stadt vorschlagen, erstmals in der Geschichte Bochums den Titel des Ehrendirigenten auf Lebenszeit zu verleihen. Er könne sich keinen besseren Träger dieses Titels als Sloane vorstellen.

Mehr Geld für Weimarer Bauhaus-Museum Unterstützung wird vom Bund um 2,5 Millionen Euro erhöht Das Bauhaus-Museum in Weimar erhält zusätzlich 2,5 Millionen Euro aus dem Kulturhaushalt des Bundes. Das habe der Haushaltsausschuss des Bundestags beschlossen, teilte der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Schneider mit. Zum Bauhaus-Jubiläum 2019 unterstützt der Bund außerdem zwei weitere Projekte der Architektur-, Kunst- und Designschule. "Mit dem Beschluss können wichtige Projekte umgesetzt werden", meinte Schneider. Dazu gehöre auch, die Digitalisierung der Sammlung. Das Bauhaus wurde 1919 vom Architekten Walter Gropius gegründet. In Dessau erlebte es mit der künstlerisch-experimentellen Schule ihre Blütezeit, bevor die Lehranstalt in den 1930er Jahren von den Nazis geschlossen wurde. Das Bauhaus-Erbe wird durch die Stiftung Bauhaus Dessau, das Berliner Bauhausarchiv und die Klassik-Stiftung Weimar mit dem Bauhaus-Museum gepflegt.

Musikmanager Joe Jackson gestorben Joe Jackson baute "Jackson 5" und die Solokarrieren seiner Kinder auf Der Vater des US-Popstars Michael Jackson, ist tot. Das berichten die Internetsites "ET" und "TMZ". Demnach starb Joe Jackson im Alter von 89 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Bereits vor zwei Tagen hatte Jackson per Twitter angedeutet, dass sein Tod nahe sei. Als Musikmanager formte er aus seinen fünf Söhnen die Soulband "Jackson 5", die in den sechziger und siebziger Jahren großen Erfolg hatte. Später baute er auch die Solokarrieren seines Sohnes Michael und seiner Tochter Janet auf.

Rolle des Luchterhand-Verlags in NS-Zeit diffus Verlag hat Gründungsjahre während NS-Zeit untersuchen lassen Die Rolle des Luchterhand-Verlages zur NS-Zeit bleibt trotz intensiver historischer Forschungen diffus. Man müsse damit leben, dass es eindeutige Wahrheiten offensichtlich nicht gebe, sagte Verleger Georg Reuchlein bei der Vorstellung einer Studie zu "Luchterhand im Dritten Reich". Der Verlag hatte die Untersuchung in Auftrag gegeben, nachdem 2012 der Vorwurf aufgekommen war, Luchterhand könnte in seinen Gründungsjahren von der Unterdrückungspolitik der Nazis profitiert haben. Im Jahr 1938 hatte der Verlag eine Berliner Druckerei gekauft, deren Eigentümer mit einer jüdischen Frau verlobt war und aus Deutschland fliehen musste. Später erhob dieser Rückerstattungsansprüche und einigte sich nach knapp zwei Jahrzehnten Rechtsstreit mit Luchterhand auf eine Zahlung. Die Autoren fanden keine Belege dafür, dass der Verlag ein "nationalsozialistischer Musterbetrieb" gewesen sei, sagte Co-Autorin Sophie Kräußlich.

Kein Ed-Sheeran-Konzert in Düsseldorf Stadtrat stimmt gegen neuen Auftrittsort Nach einem langen politischen Streit hat der Stadtrat von Düsseldorf dem britischen Sänger Ed Sheeran die Genehmigung für einen Auftritt nicht erteilt. Das geplante Open-Air-Konzert sollte auf einem Parkplatz der Düsseldorfer Messe stattfinden, wo dann mehr als 80000 Zuschauer Platz gefunden hätten. Zur Realisierung dieser neuen Veranstaltungsfläche hätten 104 Bäume gefällt werden müssen. Auch das war ein Teil des Konflikts. Im Stadtratsausschuss stimmten CDU, Grüne, Linke gegen, SPD und FDP für die Genehmigung. 85 000 Tickets waren seit Monaten für das Konzert am 22. Juli waren bereits verkauft, nun droht neben dem Ausfall des Konzerts auch ein Rechtsstreit um die Planungskosten. Veranstalter FKP Scorpio hatte angedeutet, bei weiteren Konzertplanungen Düsseldorf künftig nicht mehr zu berücksichtigen.