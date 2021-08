Kulturnachrichten

Sonntag, 8. August 2021

Mögliche Bansky-Bilder in englischen Küstenorten Wandbilder, die sehr an das Werk des britischen Street-Art-Künstlers Banksy erinnern, sind in mehreren Küstenorten im Ostern Englands aufgetaucht. Das berichtet die Zeitung "The Guardian". Die schablonenartigen Graffitis zeigen unter anderem ein Paar, das auf dem Dach eines Bushaltestellenhäuschens zu tanzen scheint, und ein Kind, das eine Sandburg baut, neben einer Straßenbaustelle. Der Künstler hat sich bisher noch nicht zu den Werken bekannt. Im März hatte Banksy bei der Auktion für sein Werk "Game Changer" eine Rekordsumme von umgerechnet knapp 20 Millionen Euro für Gesundheitseinrichtungen ersteigt.

Prähistorische Höhlenmalerei Neandertalern zugeordnet Eine Untersuchung von prähistorischer Höhlenmalerei hat herausgefunden, dass die Neandertaler dem modernen Menschen ähnlicher waren, als bisher gedacht. Farbpigmente an Stalagmiten in den Höhlen von Ardales in der Nähe der spanischen Stadt Malaga seien vor ungefähr 65.000 Jahren von Neandertalern kreiert worden, wie eine neue Studie in der Zeitschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" festgestellt hat. Somit seien die Höhlenmenschen, die vor circa 40.000 Jahren ausstarben, möglicherweise die ersten "Künstler" der Erde gewesen und kultivierter als bisher gedacht. Laut der Studie hätten Datierungstechniken gezeigt, dass die Neandertaler die ockerfarbenen Pigmente an die Stalagmiten gespuckt haben, möglicherweise als Teil eines Rituals.

Ludwig-Börne-Preis an Christoph Ransmayr verliehen Mit einem Jahr Verspätung hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Ludwig-Börne-Preis 2020 an den österreichischen Schriftsteller und Essayisten Christoph Ransmayr verliehen. Die Reden und Reportagen des 65-jährigen zeichneten sich durch genaue Weltbeobachtung und tiefe Menschlichkeit aus, hatte der Bundespräsident als Preisrichter in seiner Begründung geschrieben. In von Uneinigkeit und Abgrenzungen geprägten Zeiten halte er auf emphatisch-aufklärerische Weise das Einende hoch. Ransmayr feierte unter anderem Erfolge mit seinen Romanen "Der fliegende Berg" und "Cox: oder Der Lauf der Zeit". Der Preisträger wird jährlich von einem anderen Preisrichter ausgewählt, der vom Vorstand der Frankfurter Ludwig-Börne-Stiftung ernannt wird und auch die Laudatio hält. Den nach dem Publizisten Ludwig Börne benannten und mit 20.000 Euro dotierte Preis hatten in der Vergangenheit unter anderem Eva Menasse, Marcel Reich-Ranicki oder Frank Schirrmacher erhalten.