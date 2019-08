Möblierte Landschaft Der Stadtpark als grünes Wohnzimmer

Der Baakenpark in Hamburg, entworfen vom Berliner Atelier Loidl. (Leonard Grosch)

Je größer und dichter unsere Städte werden, desto wichtiger werden grüne Oasen. Als Räume für Begegnung, Erholung und Naturerlebnis. Wer diesen Anforderungen gerecht werden will, muss manchmal auch neue Wege gehen.

Planer von Stadtparks sehen sich heutzutage mit sehr unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert. "Die einen suchen Ruhe und Zurückgezogenheit, vielleicht auch Naturerlebnis", die anderen wollen gärtnern, Sport treiben "oder haben Lust, sich zu präsentieren", so Felix Schwarz vom Berliner Landschaftsplanungsbüro Atelier Loidl, das für seine wegweisenden Parkentwürfe bekannt ist. Das Büro hat unter anderem den Gleisdreieckpark in Berlin und den Baakenpark in Hamburg entworfen und wurde dafür gerade zum wiederholten Mal mit dem Deutschen Landschaftsarchitekturpreis ausgezeichnet.

"Park hat heutzutage eine große soziale Funktion", so Schwarz. "Man hat so sein reglementiertes Leben in der Stadt, und grade in Berlin braucht man, bis man draußen ist", pflichtet ihm Bernd Joosten bei, ebenfalls vom Atelier Loidl. Parkanlagen sollen also auch den Wunsch nach mehr "Wildnis" in der Großstadt befriedigen.

Ein Gartenexperiment in Berlin

Doch auch diese sorgsam geplante Wildnis will gepflegt und Instand gehalten werden. Eine Herausforderung für die Grünflächenämter. In Berlin wird gerade ein Experiment unternommen, das eine mögliche Alternative zum städtischen Park bieten soll: der "Urbane Waldgarten". Er entsteht am Rand des Britzer Gartens und soll von Bürgern angelegt und gepflegt werden, die dazu in der Anfgangsphase Hilfestellung von Experten bekommen.

Verwahrlosung hat auch eine positive Seite

Dass aber auch eine völlig ausgedörrte Grillwiese und ein paar struppige Bäume Zuflucht für mitunter seltene Insektenarten bieten können, beweist das Beispiel Görlitzer Park. Deutschlands bekannteste Grassteppe, die vor allem als Drogenumschlagplatz immer wieder in den Schlagzeilen ist, beherbergt immerhin 200 verschiedene Tierarten, wie eine Studie nachgewiesen hat. Der Entomologe Jens Esser war an dieser Studie beteiligt und hat im Park auch schon echte Entdeckungen gemacht. Gerade die "unaufgeräumten" Flächen, die vom Grünflächenamt wegen Überlastung vernachlässigt würden, seien für Insekten eine Chance, so Esser.

Leoparden oder Zebras hat er allerdings noch nicht gefunden. Die kann man im Nairobi National Park erleben. Er grenzt direkt an die Millionenmetropole und ist bei den Städtern als Picknickplatz sehr beliebt. Manchmal nehmen sich die Affen die leckersten Bissen. Mehr Wildnis geht wohl nicht.