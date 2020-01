Der Martin-Gropius-Bau in Berlin zeigt die Performance-Reihe "Rituals of Care" bei freiem Eintritt - dank der Unterstützung der koreanischen Boygroup "Bangtan Boys". Stephanie Rosenthal, Direktorin des Gropius-Baus, sieht in der Kooperation nur Vorteile. Mehr

Sind wir auch heute noch anfällig für Faschismus? Dieser Frage widmet sich Jochen Strauch in seiner aktualisierten Fassung des Schullektüre-Klassikers „Die Welle“ am Grips Theater in Berlin. Unser Kritiker meint, der Stoff hat auch heute nichts an Aktualität eingebüßt.Mehr