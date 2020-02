Mitternachtskrimi Der Horla Von Guy de Maupassant „Wenn wir lange allein sind, bevölkern wir die Leere mit Gespenstern.“ Die Geschichte „Le Horla“ von Guy de Maupassant (1850-1893) gilt als eines der bemerkenswertesten und unheimlichsten Stücke der phantastischen Literatur. Sie erschien 1887 in Maupassants gleichnamiger Novellensammlung.

Henri René Albert Guy de Maupassant war ein franzöischer Schriftsteller - er starb 1893 (imago stock&people)

Seit Tagen schon wird ein Dichter von Fieber und Unwohlsein geplagt, was ihn ängstigt und schwächt und dessen Ursache er nicht kennt. Dem Dichter geht es immer schlechter, seine Angstzustände treiben ihn zu fast lächerlichen Sicherheitsvorkehrungen. Er spürt es genau: Er ist nicht allein in seiner Wohnung. Ein unsichtbares Wesen hat sich bei ihm eingenistet. Alle Bemühungen, den ungebetenen Gast als Sinnestäuschung, hervorgerufen durch Einsamkeit, abzutun, scheitern. Im Gegenteil, die Beweise für die Existenz des Quälgeistes mehren sich: Die Wasserkaraffe ist über Nacht leergetrunken, die Seiten eines Buches blättern sich wie von selbst um, der Dichter sieht sein Abbild im Spiegel nicht mehr, weil ‚er’ sich dazwischengedrängt hat. Der Mitbewohner scheint dem Dichter durch hypnotische Kräfte seinen Willen aufzuzwingen und ihm jegliche Lebenskraft auszusaugen. In seiner Not legt der Gequälte Feuer an sein Haus und glaubt, sich dadurch von seinem Peiniger befreit zu haben.

Der Horla

Von Guy de Maupassant

Aus dem Französischen von Christel Gersch

Bearbeitung und Regie: Gerda Zschiedrich

Mit Horst Hiemer

Produktion: Unterlauf/Zschiedrich 2001

Länge: 39’38