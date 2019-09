Mitternachtskrimi Das blühende Leben Von Rolf Bohn Poesie und Streifendienst vertragen sich schlecht. Also hätte sich Konstabler Rogers die Bemerkung besser verkniffen, die Leiche sehe aus "wie das blühende Leben". Natürlich meinte er damit nur die himbeerrote Gesichtsfarbe des Toten, die typisch für eine Kohlenmonoxyd-Vergiftung ist.

David Pritchard, Inhaber einer Großhandlung für pharmazeutische Artikel in Bromley, wird tot im Auto aufgefunden. Die Streifenbeamten schließen auf Selbstmord, denn vom Auspuff aus führt ein Schlauch in das Innere des Wagens. Chief Inspector Stewart Hill hingegen bezweifelt, dass Pritchard sich selbst umgebracht hat. Drei Wochen zuvor hatte er nämlich bei Scotland Yard um Polizeischutz gebeten, weil er befürchtete, seine erheblich jüngere Frau Evelyn und ihr Liebhaber, Pritchards Prokurist James Saint John, trachteten ihm nach dem Leben. Damals hatte Hill ihm erklärt, dass es für Privatpersonen keinen Polizeischutz gebe, zumal wenn keine unmittelbare Bedrohung vorliege. Er riet ihm, doch erst einmal für einige Zeit zu verreisen. So war der Inspektor den Mann zwar losgeworden, doch nun muss er sich doch noch einmal mit Mr Pritchard beschäftigen. Als erste drängt sich die Frage auf, wem der Wagen gehört, in dem er gestorben ist. Sein eigener ist es jedenfalls nicht.

Das blühende Leben

Von Rolf Bohn

Regie: Günter Siebert

Mit Benno Sterzenbach, Jens Scholkmann, Ernst Dietz, Marlen Dieckhoff, Christian Redl, Gerda Gmelin, Joachim Richert



Produktion: Radio Bremen 1979

Länge: 44'11