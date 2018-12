Mitbegründer von Vine ist tot

Montag, 17. Dezember 2018

Colin Kroll, der Mitgründer des Kurzvideodienstes Vine und der Quiz-App HQ Trivia, ist leblos im Schlafzimmer seiner Wohnung in Manhattan aufgefunden worden. Das sagte ein Sprecher der New Yorker Polizei. Als Todesursache wird demnach eine Überdosis Drogen vermutet. Offiziell bestätigt ist das noch nicht. Der Unternehmer hatte 2012 die Kurzclip-App Vine mitbegründet, mit dem bis zu sechs Sekunden lange Videos geteilt werden konnten. Vine wurde später von Twitter übernommen und 2016 eingestellt. Kroll war auch an der Gründung der Quiz-App HQ Trivia beteiligt. Das Spiel kam 2017 auf den Markt und hatte zeitweise zwei Millionen Nutzer. Rus Yusupov, der gemeinsam mit Kroll Vine und HQ Trivia gegründet hatte, schrieb bei Twitter, er werde sich immer an die "gute Seele und das große Herz" seines Freundes und Mitgründers erinnern. "Er hat die Welt und das Internet zu einem besseren Ort gemacht. Ruhe in Frieden, Bruder."

Investitionssumme liegt bei mehr als eine Milliarde Dollar

Nach Amazon und Apple hat auch Google eine milliardenschwere Standort-Investition in den USA angekündigt. In New York werde für mehr als eine Milliarde Dollar ein neuer Campus entstehen, teilte der Internet-Konzern mit. In der Metropole arbeiteten bereits 7000 Angestellte. Diese Zahl könne sich durch die neuen Investitionen in den kommenden zehn Jahren verdoppeln. Für New York als Standort spreche die große Zahl der Talente von Weltrang und deren Diversität. Der Einzug in die neuen Gebäude solle bis 2020 beginnen. Apple hatte am Donnerstag angekündigt, für eine Milliarde Dollar ein neues Firmengelände für mehr als 15.000 Angestellte in Texas zu bauen. Im November gab Amazon bekannt, für fünf Milliarden Dollar gleich zwei neue Hauptsitze zu errichten, einen davon ebenfalls in New York. Die Steuerreform von Präsident Donald Trump begünstigt durch einen niedrigeren Steuersatz und Abschreibungsmöglichkeiten Investitionen in den USA.