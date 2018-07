Kulturnachrichten

Donnerstag, 26. Juli 2018

Mitarbeiter von Mauer-Museum verurteilt Er hatte hatte jahrelang Geld veruntreut Wegen der Veruntreuung von rund 207.000 Euro ist ein ehemaliger Mitarbeiter des Berliner Mauermuseums zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Außerdem muss der 39-Jährige das von ihm entwendete Geld zurückzahlen. Weil der geständige Angeklagte zur Tatzeit spielsüchtig war, ging das Gericht von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Als Abteilungsleiter für Finanzen und Controlling des privaten Museums am Checkpoint Charlie hatte der Mann laut Anklage zwischen Anfang 2013 und 2016 in 162 Fällen Überweisungen gefälscht und so Geld auf sein Konto abgezweigt. Er profitierte dabei aber auch von niedrigen Sicherheitsstandards. Das Mauermuseum wurde 1962 gegründet und dokumentiert die Geschichte der Berliner Mauer und die Geschichte von Fluchtversuchen aus der DDR. Es gehört mit 850.000 Besuchern zu den meistbesuchten Museen in Berlin.

Mondfinsternis als kosmischer Sommernachtstraum Berliner Archenhold-Sternwarte lädt zur Langen Nacht der Astronomie Dem Himmel so nah: Aus Anlass der totalen Mondfinsternis lädt die Berliner Archenhold-Sternwarte an diesem Freitag zur Langen Nacht der Astronomie (17.00 bis 24.00 Uhr). Bei freiem Eintritt können Besucher das kosmische Schauspiel mit modernen Teleskopen und historischen Instrumenten verfolgen. Erwartet werden rund 2000 Gäste. Der Vollmond geht in Berlin kurz vor 21.00 Uhr bereits verfinstert auf. Zwischen 21.29 und 23.13 Uhr liegt er dann völlig im Schatten der Erde. Es ist die längste totale Mondfinsternis in diesem Jahrhundert. Ein Extra ist die Planetenbeobachtung. Sie ist sonst bei Vollmond nicht möglich, da dann zu hell ist am Firmament. Am Freitagabend, wenn der Vollmond verschwunden ist, sind bei einem wolkenlosen Himmel vor allem Abendstern Venus, Jupiter, Saturn und Mars gut zu sehen, dazu die Internationale Raumstation ISS - 104 Minuten lang.

Europäische Filmakademie zeichnet Carmen Maura aus Sie wird für ihr Lebenswerk geehrt Die spanische Schauspielerin Carmen Maura (72) wird von der Europäischen Filmakademie (EFA) für ihr Lebenswerk geehrt. Der Ehrenpreis werde Maura ("Nur für Personal!", "Das Gesetz der Begierde") am 15. Dezember bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises in Sevilla für ihre herausragende Karriere überreicht, teilte die EFA in Berlin mit. Bereits bei der ersten EFA-Verleihung 1988 sei Maura als beste Darstellerin in Pedro Almodóvars "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs" ausgezeichnet worden. Mit Almodóvar drehte Maura zahlreiche Filme, darunter auch "Volver - Zurückkehren". Der Europäische Filmpreis wird jährlich wechselnd in Berlin und einer anderen europäischen Stadt vergeben.

Facebook will Werbe-Regeln überprüfen Museen hoffen auf lockerere Werberichtlinien Nach Beschwerden mehrerer Museen will Facebook seine Werbe-Regeln im Blick auf Nackte in Gemälden überdenken. Das Unternehmen wolle sicherstellen, dass Museen und andere Institutionen ihre Gemälde-Ikonen teilen können, sagte ein Unternehmenssprecher. Der Ansatz zu Nacktheit in Gemälden bei Werbung auf Facebook werde überprüft. Erst vor wenigen Tagen hatte sich die belgische Fremdenverkehrszentrale Visit Flanders, die häufiger mit Rubens-Bildern wirbt, bei dem Unternehmen über "kulturelle Zensur" beschwert. Auch das Frankfurter Städelmuseum ist schon bei der Bewerbung von Ausstellungen auf Grenzen bei Facebook gestoßen. Vor allem wenn es um Aktmalerei ging, sei dies der Fall gewesen. Die Werberichtlinien von Facebook verbieten die Darstellung von Nackten, auch wenn es um Kunstwerke geht. Nur bei Skulpturen sind Ausnahmen erlaubt.

Weltkriegspilotin Mary Ellis mit 101 gestorben Sie war die letzte noch lebende britische Weltkriegs-Pilotin Die britische Weltkriegspilotin Mary Ellis ist tot. Wie heute bekannt wurde, starb sie am Dienstag im Alter von 101 Jahren in Sandown auf der südenglischen Insel Isle of Wight. Demnach hatte sich Ellis 1941 der Zivilorganisation ATA angeschlossen, die im Zweiten Weltkrieg die Royal Air Force (RAF) unterstützte. Für die ATA flog sie unter anderem Spitfire-Jagdflugzeuge und Wellington-Bomber an die Front. Den Berichten zufolge waren insgesamt 166 Pilotinnen für die ATA tätig.Ellis war demnach die letzte noch überlebende britische Pilotin, die im Zweiten Weltkrieg im Einsatz war.

Bibliothek von Ernst Jünger erschlossen Das Deutsche Literaturarchiv Marbach macht seine Bibliothek sichtbar Das Deutsche Literaturarchiv Marbach (DLA) hat die Privatbibliothek des wegen seiner Haltung zu Demokratie und Nationalsozialismus umstrittenen Schriftstellers Ernst Jünger (1895-1998) vollständig katalogisiert. Außerdem wurden Informationen dazu online zugänglich gemacht. Nach Jüngers Tod hatte das DLA mit dem Nachlass auch dessen rund 15.000 Bücher übernommen. Mehr als 10.000 davon sind heute im Jünger-Haus in Wilflingen und knapp 5.000 in Marbach. Das DLA nannte Jüngers Nachlass am Donnerstag "ein einzigartiges Archiv zur Geschichte des 20. Jahrhunderts". Online recherchierbar sind neben dem Buchbesitz Jüngers handschriftliche Anmerkungen sowie Widmungen an den Autor. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und die Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg hatten das Projekt gefördert.

Regisseur Jakob Lass erhält Stipendium für Villa Aurora Frühere Stipendiaten waren Ute Wieland und Jan-Ole Gerster Der Berliner Filmregisseur Jakob Lass ("Love Steaks", "Tiger Girl") erhält im nächsten Jahr das Medienboard-Stipendium für die Villa Aurora in Los Angeles. "Die Villa Aurora ist ein wunderbarer Ort, um fernab der Metropolen Ideen entstehen zu lassen, aber nah genug dran, um die Vorzüge dieser außergewöhnlichen Stadt zu genießen", erklärte Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus. Der neueste Film von Lass heißt "So was von da". Er startet am 16. August in den Kinos. Bereits zum achten Mal vergebe das Medienboard das Stipendium an Filmemacher aus der Hauptstadtregion. Frühere Stipendiaten waren unter anderem Ute Wieland ("Tigermilch") und Jan-Ole Gerster ("Oh Boy").

Stern von Präsident Trump auf Walk of Fame zerstört Trumps Stern wurde bereits zum zweiten Mal beschädigt Der Stern von US-Präsident Donald Trump auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood ist mit einer Spitzhacke bis zur Unleserlichkeit zerstört worden. Ein 24-jähriger Verdächtiger wurde wegen Vandalismus festgenommen.

Es war bereits das zweite Mal, dass der Stern des US-Präsidenten beschädigt wurde. Im Oktober 2016 hatte sich ein Mann als Bauarbeiter verkleidet und mit einem Vorschlaghammer auf den Stern eingeschlagen - Berichten zufolge aus Protest gegen Trumps Behandlung von Frauen. Als langjähriger Fernsehpromi etwa durch seine eigene Show "The Apprentice" ist Trump neben mehr als 2500 Schauspielern und anderen Filmschaffenden mit einem eigenen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood vertreten.

CNN kritisiert Ausschluss von Pressekonferenz Auch Fox News zeigt sich solidarisch Das Weiße Haus hat eine CNN-Reporterin von einer Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ausgeschlossen und damit für Proteste in der Medienwelt gesorgt. Kaitlan Collins hatte Trump zuvor bei einem Fototermin mit den beiden Spitzenpolitikern im Oval Office mehrere unangenehme Fragen gestellt und war im Anschluss ihren eigenen Angaben zufolge von einer späteren Pressekonferenz ausgeladen worden. Eine derartige Maßnahme spreche nicht für eine "offene und freie Presse", sagte der Sender CNN. Die Korrespondentenvereinigung WHCA verurteilte den Vorfall als Verstoß gegen die Pressefreiheit. Auch der sonst eher regierungsfreundliche Fernsehsender Fox News brachte seine "starke Solidarität" zum Ausdruck.

Produzent Artur Brauner warnt vor Rechtspopulismus Der Holocaust-Überlebende feiert nächste Woche seinen 100. Geburtstag Der Filmproduzent und Holocaust-Überlebende Artur Brauner warnt Jugendliche davor, sich von Rechtspopulisten verführen zu lassen. Mit Besorgnis blickt Brauner auf die derzeitigen rechtspopulistischen Strömungen. "Ich kann der Jugend nur nahelegen, dass sie den Populisten weltweit nicht ins Netz geht und sich mit aller Kraft Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit entgegenstellt", sagte Brauner. "Und zwar jetzt und nicht erst, wenn es schon zu spät ist." Brauner, Produzent von Filmen wie "Dr. Mabuse" und "Hitlerjunge Salomon", feiert nächste Woche seinen 100. Geburtstag.

München: Erinnerungszeichen statt Stolpersteine Zum Gedenken an NS-Opfer wurden die ersten drei Erinnerungszeichen enthüllt Anstelle von Stolpersteinen erinnern in der Stadt München jetzt Tafeln und Stelen an Opfer des Terrorregimes der Nationalsozialisten. Die ersten drei Erinnerungszeichen wurden vor den ehemaligen Wohnhäusern der Ermordeten enthüllt. Es handelt sich um den Philologen Friedrich Crusius, die Kunstgaleristen Paula und Siegfried Jordan sowie das Ehepaar Tilly und Franz Landauer. Um die Form des Gedenkens war jahrelang gerungen worden. Der Münchner Stadtrat hatte das Verlegen von Stolpersteinen im Juli 2015 abgelehnt. Gegner sehen das Andenken der Opfer durch das Verlegen der Stolpersteine auf der Straße in den Schmutz gezogen. Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, lobte das Konzept der Erinnerungszeichen. Die Gratwanderung zwischen der alltäglichen Umgebung und der Würde des Gedenkens gelinge sehr gut.