Mit "We tenner" für mehr Umweltschutz Ein Verein will die Verteilung von Spendengeldern ändern

Von Natalie Putsche

Zu wenig Spendengelder werden für nachhaltige Projekte eingesetzt, kritisiert der Verein "We Tenner". (imago images / Ikon Images / Marcus Butt)

Nur 3,3 Prozent der Spenden in Deutschland gehen an die Umwelt und den Naturschutz. Ein Verein will damit Schluss machen und hat „We tenner“ gegründet. "Tenner“ ist ein englisches Wort für Zehner. Mit monatlich zehn Euro ist man also dabei.

Die Idee des Vereins: Mit einem Dauerauftrag werden monatlich zehn Euro gespendet und dieses Geld soll dann an sorgfältig ausgewählte NGOs gehen. Damit sollen die Spendengelder in Deutschland insgesamt gerechter verteilt und auch Jüngere zum Spenden animiert werden.