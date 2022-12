Israelische Nobelpreisträger

Aaron Ciechanover ist heute 74 Jahre alt. Geboren 1947 in Haifa, der Stadt, in der er heute noch lebt. 2004 hat er den Chemie-Nobelpreis bekommen. Gemeinsam mit Irwin Rose und Avram Hershko, allesamt jüdisch.

Die Zellforschung ist sein Gebiet geworden, Proteine und Moleküle - eine Forschung, die heute auch Medikamenten in der Krebstherapie zugutekommt. Darauf ist er stolz und das, was er gelernt hat, hat er auch Avram Hershko zu verdanken - seinem einstigen Lehrer, Mentor und späteren Kollegen, mit dem er sich heute den Preis teilt.

„Als ich früher als Arzt beim Militär gedient habe, war ich mit einem orthodoxen Juden in einem Kriegsgebiet im Einsatz, und dann haben wir überlegt: Was sollen wir tun, wenn wir plötzlich Menschen retten müssen? Wem helfen wir zuerst? Wem danach? Haben die leicht Verwundeten den Vorrang, weil sie eher durchkommen oder die Schwerverwundeten, weil dort die Zeit tickt? Wie entscheidet man sich?“

„Ich habe also das Judentum in meinem Leben auf anderen Wegen mitgenommen: in der Musik, vor allem aber in moralischen und ethischen Aspekten.“