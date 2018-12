Mit Amanda Michalopoulou in Griechenland Der Blick des Dichters saugt die Welt auf und verändert sie Feature, 53 min Von Andra Joeckle

Graffiti an der Wall Street in der Altstadt von Athen. Das Viertel Anafiotika befindet sich rechts unterhalb der Akropolis. (dpa / Bildagentur-online / Mahaux)

Amanda Michalopoulou sitzt im Olymp der griechischen Schriftsteller. Sie fabuliert mit Biss, stimmlich bunt, und gleitet gern in die Welt hinter den Dingen, etwa in ihrem Familienroman ‚Oktopusgarten’.

Die griechische Schriftstellerin Amanda Michalopoulou (Dimitris Tsoumplekas)

Nach sieben Jahren in Berlin zieht sie 2010 ins Krisengriechenland zurück. Jenseits von Akropolis und Ouzo geht es zu Schauplätzen in Amandas Leben und Werk: magische Männerkaffeestuben, Plätze der Revolte und singulärer Hässlichkeit, in den Taumel mediterraner Lebenslust.

Ursendung

Der Blick des Dichters saugt die Welt auf und verändert sie

Ein Höramalgam über die griechische Schriftstellerin Amanda Michalopoulou

Feature von Andra Joeckle

Regie: Ingo Kottkamp

Mit: Inka Löwendorf, Bettina Kurth und Andra Joeckle

Ton: Martin Eichberg

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018

Länge: 52'47