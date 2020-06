Kulturnachrichten

Montag, 29. Juni 2020

Mississippi entfernt Südstaaten-Symbol von der Fahne Der US-Bundesstaat Mississippi entfernt das Symbol der einstigen Sklavenhalterstaaten aus seiner Fahne. Das hat eine große Mehrheit des Parlaments in der Hauptstadt Jackson beschlossen. Es reagierte damit auf die verschärfte öffentliche Debatte um den Umgang mit dem historischen Erbe von Rassismus und Sklaverei seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd. Mississippi war der letzte Bundesstaat, der noch offiziell die Symbolik der Südstaaten des 19. Jahrhunderts verwendete. Diese hatten im Bürgerkrieg mit dem Norden vergeblich für den Erhalt der Sklaverei gekämpft. Die Bürger von Mississippi sollen in einem Referendum parallel zur Präsidentschaftswahl am 3. November über eine neue Fahne abstimmen.

Gedenkkonzert auf dem Friedhof von Bergamo Die norditalienische Stadt Bergamo hat am Abend ein Gedenkkonzert für die vielen Opfer der Corona-Pandemie veranstaltet. Auf dem städtischen Friedhof wurde das Requiem des aus Bergamo stammenden Komponisten Gaetano Donizetti aufgeführt. Mit der Aktion sollte der mehr als 6.000 Corona-Toten gedacht werden, die allein in der Lombardei zu beklagen waren. Die Bilder von Militärlastwagen, die auf dem Höhepunkt der Krise massenhaft Särge aus der Region abtransportierten, sorgten weltweit für Erschütterung. Bergamos Friedhof sei durch die Pandemie zu einem "Symbol des Dramas" geworden, sagte Bürgermeister Giorgio Gori. Darum sei dies der geeignete Ort für das Konzert gewesen.

Bund will Hamburger Bahnhof zurückkaufen Der Bund verhandelt über einen Rückkauf des Berliner Museums für Gegenwart. "Der Bund strebt den Erwerb des Hamburger Bahnhofs an", bestätigte ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Grütters einen Bericht der "Welt am Sonntag". Der Hamburger Bahnhof ist das größte Haus der Nationalgalerie und zeigt Sammlungen zeitgenössischer Kunst, die zu den weltweit wichtigsten öffentlich gezeigten Sammlungen zählen. Derzeit gehört das Areal der privaten Immobilienfirma CA Immo, die es 2007 vom Bund gekauft hatte. Das Land Berlin hatte damals sein Vorkaufsrecht nicht wahrgenommen. Mit dem von CA Immo geplanten Abriss der benachbarten Rieckhallen steht der Hamburger Bahnhof vor dem Verlust der "Flick Collection". Für die Sammlung des Unternehmers Friedrich Christian Flick gibt es keine Verlängerung des Leihvertrags.

Iris Berben bekommt NRW-Verdienstorden Iris Berben, Carolin Emcke und acht weitere Menschen erhalten für ihr gesellschaftliches Engagement den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Das teilte die Staatskanzlei mit. Die Schauspielerin Berben - geborene Detmolderin - engagiere sich in herausragender Weise ehrenamtlich gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus, hieß es. Die Autorin Emcke stammt aus Mülheim an der Ruhr. Emcke berichte aus Kriegs- und Krisengebieten, analysiere das Zeitgeschehen und gebe Denkanstöße, teilte die Staatskanzlei mit. Die Auszeichnungen sollen am 1.Juli in der Staatskanzlei in Düsseldorf verliehen werden. Zu den weiteren Preisträgern zählen Franz-Josef Antwerpes, der von 1978 bis 1999 Regierungspräsident von Köln war, und Samy Charchira. Er ist unter anderem Sachverständiger der Deutschen Islamkonferenz.

50 Jahre Christopher Street Day Die Feiern zum 50. Christopher Street Day haben überwiegend im Internet stattgefunden. Wegen der Corona-Pandemie hatten die Veranstalter der "Global Pride" zu einem 24-stündigen Online-Event eingeladen. In mehreren Städten gingen Aktivisten trotzdem auf die Straße. Straßen-Demonstrationen für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen gab es unter anderem in Berlin, Wien und London. Der Christopher Street Day erinnert an den 28. Juni 1969. An diesem Tag hatte die Polizei in New York die Schwulenbar "Stonewall Inn" in der Christopher Street gestürmt. Es folgten tagelange schwere Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften. Der Aufstand gilt als Geburtsstunde der modernen Schwulen- und Lesben-Bewegung.