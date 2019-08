Kulturnachrichten

Sonntag, 1. September 2019

Missglückte Restaurierung in Sevilla Erneut erregt eine missglückte Restaurierung in Spanien die Gemüter von Kunstexperten. Diesmal sind zwei Skulpturen einer katholische Kirche in der Stadt Lora del Rio (Provinz Sevilla) betroffen. Die Holzfiguren aus dem 18. Jahrhundert zeigen den heiligen Josef und die heilige Maria von Ägypten. Wie auf Vorher-Nachher-Fotos zu erkennen ist, die im Internet kursieren, wurden die ursprünglich dezent und filigran gestalteten Kunstschätze gröblich mit bunten Farben übermalt. Laut örtlichen Medienberichten vom Wochenende ist ein "autodidaktisch ausgebildeter" Restaurator für die Arbeiten verantwortlich. Die beiden Werke seien durch die unsachgemäße Restaurierung "zerstört" worden, kritisierte der Fachmann von der Universität Sevilla. Derart bedeutende Kunstwerke dürfe man nicht in die Hände von Dilettanten legen. Eine Untersuchung solle nun klären, ob die Skulpturen noch zu retten seien. Der Spanische Restauratorenverband (ACRE) kritisiert seit langem einen "desaströsen" Trend zu laienhaften Restaurierungen selbst bei wertvollsten Kunstschätzen.

Dresden verbietet Panzer-Aktion vor Landtag Das für umstrittene Kunstaktionen bekannte «Zentrum für politische Schönheit», ZPS, darf nach eigenen Angaben nicht wie geplant mit einem ausrangierten Panzer vor dem Dresdner Landtag demonstrieren. Die Stadt habe einen entsprechenden Bescheid per Mail verschickt, erklärte ZPS-Leiter Philipp Ruch. Die Verwendung des Kampfpanzers als Kundgebungsmittel werde untersagt, heißt es in dem Schreiben, dass der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Aktivisten hatten geplant, mit einem Panzer ohne funktionsfähige Waffen vor den Dresdner Landtag zu fahren und der AfD symbolisch den Krieg zu erklären. Anlaß sind die Landtagswahlen morgen in Sachsen. Laut ZPS-Leiter Ruch soll trotz des Verbotes an der Aktion festgehalten werden.

Das Zentrum für Politische Schönheit sorgt immer wieder für Aufsehen. So hatten Aktivisten neben dem Haus des Thüringer AfD-Politikers Björn Höcke das Berliner Holocaust-Mahnmal nachgebaut.

20 Verletzte bei Rap-Konzert in Essen Bei einem Rap-Konzert in Essen sind während eines schweren Unwetters zwanzig Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Durch den starken Wind sei am Abend gegen 21.00 Uhr eine LED-Leinwand im Bereich der Bühne heruntergefallen, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Die beiden Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zahlreiche Menschen erlitten einen Schock. Etwa 20 000 Besucher waren bei dem Konzert der Rapper Materia und Casper. Nach Polizeiangaben wurde das Konzert abgebrochen.

Peter Fahlbusch erhält Pro Asyl-Preis Für seinen Einsatz für Menschen in Abschiebungshaft hat der Hamburger Rechtsanwalt Peter Fahlbusch den Menschenrechtspreis der Stiftung Pro Asyl erhalten. Fahlbusch habe seit 2001 bundesweit mehr als 1800 Verfahren für Betroffene in Abschiebungshaft geführt - und sein Einsatz habe gezeigt, dass die Hälfte dieser Menschen zu Unrecht inhaftiert war, teilte Pro Asyl mit. "Verwaltung und Politik lässt dieser Befund weitestgehend kalt", kritisierte Fahlbusch laut Pro Asyl in seiner Rede. Er forderte eine sofortige unabhängige Evaluierung der Abschiebungshaftpraxis. Bis dahin seien Abschiebungshaftverfahren und Haftvollzug auszusetzen. "Die massenhaften rechtswidrigen Inhaftierungen stellen massenhafte Verletzungen des Freiheitsgrundrechts dar", kritisierte der Rechtsanwalt. "Es müsste eigentlich einer der größten Justizskandale in unserem Rechtsstaat sein, den Peter Fahlbusch als massenhaften Rechtsbruch so systematisch offengelegt und dokumentiert hat", sagte Grünen-Politikerin Filiz Polat in ihrer Laudatio.