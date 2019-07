Kulturnachrichten

Donnerstag, 18. Juli 2019

Missbrauchsverfahren gegen Kevin Spacey eingestellt Das Strafverfahren gegen den US-Schauspieler Kevin Spacey wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs wird eingestellt. Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Massachusetts teilte gestern mit, sie habe die Vorwürfe gegen den 59-Jährigen fallengelassen, da das mutmaßliche Opfer die Aussage verweigere. Der zweifache Oscar-Preisträger Spacey soll den damals 18-jährigen Mann im Sommer 2016 betrunken gemacht und ihm in den Schritt gefasst haben. Der Hollywood-Star ("American Beauty", "House of Cards") bestreitet die Vorwürfe.

Bregenzer Festspiele eröffnet Mit der Oper Rigoletto sind die Bregenzer Festspiele in ihre 74. Saison gestartet. Rund vier Wochen lang wird das Werk von Giuseppe Verdi mit der bekannten Arie "La donna è mobile" nun auf der Seebühne am österreichischen Bodenseeufer zu sehen sein. Die Inszenierung kommt von Philipp Stölzl, der als Theaterregisseur und Filmemacher bekannt ist.

Tutanchamun-Sarg wird restauriert Der vergoldete Holzsarg des altägyptischen Königs Tutanchamun soll ein knappes Jahrhundert nach seiner Entdeckung restauriert werden. Der äußerste der insgesamt drei Särge zeigt Risse in der Goldschicht. Die Arbeiten sollen laut dem Ägyptischen Museum in Kairo mindestens acht Monate in Anspruch nehmen. 1922 entdeckte der britische Ägyptologe Howard Carter im Tal der Könige nahe dem oberägyptischen Luxor das fast unversehrte Grab Tutanchamuns einschließlich der goldenen Totenmaske, des Sarkophags und weiterer Grabbeigaben. Mit der für 2020 geplanten Eröffnung eines neuen Museums nahe den Pyramiden von Gizeh sollen alle drei Särge gemeinsam ausgestellt werden.

Notre-Dame nicht sicher für Restaurierungsarbeiten Die Mitte April niedergebrannte Pariser Kathedrale Notre-Dame ist nach Expertenmeinung noch bei Weitem nicht sicher genug für den Beginn von Restaurierungsarbeiten. Es sei extrem dringend, den Ort noch besser zu sichern, sagte der Chefarchitekt für die französischen Baudenkmäler, Philippe Villeneuve. Unter die 28 Strebebögen werden hölzerne Stützbögen gebaut, ohne diese in Stein zu verankern. Ein Roboter beseitigte Schutt vom unteren Geschoss der Kathedrale. Staatspräsident Emmanuel Macron möchte, dass die Kathedrale innerhalb von fünf Jahren restauriert wird. Kulturminister Franck Riester, der heute die Baustelle besichtigt hat, sagte jedoch, Sicherheit und Qualität der Restaurierung seien entscheidend.

Revolverheld finanziert Mission der Seenotretter Die Hamburger Band Revolverheld bezahlt einen Teil der nächsten Rettungsmission der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye im Mittelmeer.



Das Management der Band hatte bei Sea-Eye angefragt, was eine Woche des Rettungsschiffes "Alan Kurdi" koste und dann diesen fünfstelligen Betrag gespendet, sagte ein Sea-Eye-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Das nur aus Spenden finanzierte Schiff werde in wenigen Tagen von Mallorca aus in die libysche Such- und Rettungszone aufbrechen. Revolverheld hatte sich auf einem Konzert in Regensburg vor kurzem für die Seenotretter stark gemacht.



Musiker Johannes Strate hatte vor Publikum gesagt: "Nächstenliebe bedeutet für uns, dass wir Menschen - egal woher sie kommen, welche Hautfarbe sie haben und welcher Religion sie angehören - hier mit offen Armen empfangen und nicht elendig im Mittelmeer verrecken lassen. Denn Seenotrettung ist kein Verbrechen".

Freispruch für Vertreter von Reporter ohne Grenzen Der Vertreter der Organisation Reporter ohne Grenzen in der Türkei ist vom Vorwurf der "Terrorpropaganda" freigesprochen worden.



Ein Gericht in Istanbul sprach am Mittwoch mit Erol Önderoglu auch die Menschenrechtlerin Sebnem Korur Fincanci und den Autor Ahmet Nesin frei. Sie hatten 2016 die später geschlossene prokurdische Zeitung "Özgür Gündem" unterstützt.

Ai Weiwei erhält Entschädigung von VW-Partner Der dänische Volkswagen-Importeur Skandinavisk Motor muss den chinesischen Künstler Ai Weiwei entschädigen, weil er eine von dessen Installationen unerlaubt in einem Werbespot verwendet hat.



Ein Gericht in der dänischen Stadt Glostrup entschied, dass das Unternehmen damit gegen Werberichtlinien verstoßen habe und Ai 1,5 Millionen Kronen (rund 200 000 Euro) zahlen müsse. Zusätzlich erhält der Künstler eine Entschädigungssumme von umgerechnet rund 33 000 Euro.



Ai hatte aus mehr als 3500 Rettungswesten von Flüchtlingen, die auf der griechischen Insel Lesbos angekommen waren, eine große Installation zur Flüchtlingskrise geschaffen. Sie wurde 2017 an der Fassade einer Kunstgalerie im Zentrum Kopenhagens angebracht. In dem Werbespot von Skandinavisk Motor parkte ein VW Polo vor der Installation.