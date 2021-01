Sonntag, 24. Januar 2021

Mischa Meier erhält Wissen!-Sachbuchpreis

Der Wissen!-Sachbuchpreis für Geisteswissenschaften geht an den Tübinger Althistoriker Mischa Meier. Er bekommt ihn für sein Buch„Geschichte der Völkerwanderung“. „Die Jury zeichnet ein Werk aus, das sowohl wissenschaftlich exzellent ist als auch dieses Wissen einer interessierten Öffentlichkeit in hervorragender Weise vermittelt", so der Juryvorsitzende Hubert Wolf. Die Wissenschaftliche Buchgesellschaft wbg verlieh den Preis zum zweiten Mal. Mit insgesamt 44.000 Euro ist er der höchstdotierte deutschsprachige Sachbuchpreis. Wegen der Coronapandemie entfiel die geplante Präsenzveranstaltung. Stattdessen wurde der Preis in unserer Sendung „Lesart“ vergeben.