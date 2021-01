Kulturnachrichten

Sonntag, 10. Januar 2021

Ministerin Karliczek fordert Reform bei der Bildungspolitik Im Zuge der Corona-Krise drängt Bundesbildungsministerin Karliczek auf eine neue Föderalismusreform und mehr Einfluss des Bundes in der Bildungspolitik. "Eine inhaltliche Zusammenarbeit, selbst wenn sich Bund und Länder einig wären, ist derzeit nicht möglich. Das kann doch kein Zukunftsmodell sein", sagte Karliczek im "Spiegel". Sie fordert die Länder auf, mehr Kooperation zuzulassen. Man könne mit den Ergebnissen der jüngsten internationalen Bildungsstudien überhaupt nicht zufrieden sein, sagte sie: "Wir brauchen einen Aufbruch in der Bildungspolitik. Immerhin geht es um die Zukunftschancen unserer jungen Generation. Es geht darum, dass wir Themen identifizieren, die Bund und Länder gemeinsam besser angehen können als jedes Bundesland allein." In drei Jahren läuft der Digitalpakt aus, mit dem die Bundesregierung rund 5 Milliarden Euro für die Digitalausstattung der Schulen bereitstellt. Spätestens dann sollte feststehen, wie es weitergeht, fordert die Bundesbildungsministerin. Ihre Pläne für einen nationalen Bildungsrat sind zuvor am massiven Widerstand vieler Länder gescheitert.

Batman-Comic von 1940 stellt bei US-Auktion Rekord auf Ein Batman-Comicheft aus dem Jahr 1940 hat im Rahmen einer US-Auktion einen Rekord aufgestellt. Vor der Versteigerung seien bereits 1,53 Mio. Dollar (1,25 Mio. Euro) geboten worden, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions im texanischen Dallas mit. Bei der geplanten Liveauktion am 14. Januar könnte dieser Preis noch übertroffen werden. Auf dem Cover des Comics „Batman #1" fliegen Batman und sein junger Begleiter Robin vor einem gelben Hintergrund und der roten Skyline von Gotham City. In dem Heft kommen auch die Figuren Joker, Hugo Strange und Catwoman vor. Das Heft sei in nahezu perfektem Zustand, teilte das Auktionshaus mit. Ein Sammler hatte es 1979 für 3.000 Dollar im texanischen Houston erworben. Das Heft kostete 1940 zehn Cent.