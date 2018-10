Kulturnachrichten

Freitag, 19. Oktober 2018

Minister verteidigt Bauhaus-Entscheidung gegen Konzert Feine Sahne Fischfilet wird nicht im Bauhaus Dessau auftreten Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU) hat die Entscheidung des Bauhauses Dessau verteidigt, ein Konzert der Band Feine Sahne Fischfilet abzusagen. Eine politische Konfrontation sei mit dem Bauhaus nicht vereinbar. Das ZDF hatte für den 6. November das Konzert zdf@bauhaus mit der umstrittenen Band geplant. Das Bauhaus hatte von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und das Konzert untersagt. Die Absage sei nicht in erster Linie eine Reaktion auf die Bedrohung durch Rechtsextreme gewesen, so Robra. Der Bundestagsabgeordnete Helge Lindh (SPD) fordert die Rücknahme der Entscheidung des Stiftungsrates. Er sieht in der Absage des vom ZDF initiierten und bereits ausverkauften Konzerts einen Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Begründung des Stiftungsrates, kein Austragungsort von politischer Agitation und Aggression werden zu wollen, stelle ein Zurückweichen vor dem rechtspopulistischen Kulturkampf dar, der gegen die Freiheit von Medien und Kunst gerichtet sei, so Lindh.

Journalistenverband: Kein Buckeln vor dem FC Bayern DJV: "Es ist Aufgabe der Medien, eine Pannenserie auch so zu nennen." Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat die Medienschelte von Führungspersönlichkeiten des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München energisch zurückgewiesen. "Wie Journalisten über den Fußballklub, die Spiele und die Verantwortlichen des Vereins berichten, lassen wir uns nicht von der Chefetage des Vereins vorschreiben", erklärt der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall. Auf einer Pressekonferenz hatten Bayern-Präsident Uli Hoeneß, Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic massive Kritik an den Medien geäußert. Sie unterstellten diesen eine "respektlose Berichterstattung" und kündigten an, sich dagegen ab sofort juristisch zur Wehr zu setzen. " Dass der erfolgsverwöhnte Klub vier Spiele ohne Sieg hinter sich gebracht habe, sei nicht die Schuld der Berichterstatter, sondern der Spieler.

Pianist Rhodes: Katholische Kirche ist gefährlich Der Musiker setzt sich für Kinderschutzorganisationen ein Der britische Pianist und Aktivist gegen sexuellen Kindesmissbrauch James Rhodes hat die katholische Kirche als "eine der korruptesten und gefährlichsten Institutionen der Welt" bezeichnet "wenn es um Kinder und ihre Sicherheit geht." Der in Spanien lebende Musiker und Autor war als Kind über Jahre von einem Lehrer an seiner Schule missbraucht worden. Er macht sich für Kinderschutzorganisationen stark. Im August hatte James Rhodes den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez aufgefordert, ein Gesetz zum Schutz von Kindern umzusetzen, an dem eine Expertengruppe arbeitet. Es sieht unter anderem verlängerte Verjährungsfristen für sexuelle Gewalt gegen Minderjährige vor.

Roland Jahn verlässt Förderverein Hohenschönhausen Jahn: Der antitotalitäre Konsens ist nicht mehr gegeben Der Bundesbeauftragte für die Stasiunterlagen, Roland Jahn, ist aus dem Förderverein der Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ausgetreten. Das teilte seine Sprecherin mit. "Auch für ihn ist nach der Mitgliederversammlung der antitotalitäre Konsens beim Verein nicht mehr gegeben", sagte sie. Am Förderverein hatte es immer wieder Kritik wegen einer vermeintlichen Nähe zur AfD und der Verharmlosung der NS-Zeit in deren Reihen gegeben. Erst vor wenigen Tagen hatten zwei frühere Bundestagsabgeordnete der Grünen, Wolfgang Wieland und Lukas Beckmann, den Verein verlassen. Bei der Neuwahl des Vorstands sei die Chance auf einen personellen und politischen Neubeginn nicht genutzt worden.

Urheberrechtsänderung: Mehr Bücher in Blindenschrift Barrierefreie Kopien von Literatur künftig ohne Zustimmung des Urhebers möglich Blinde und sehbehinderte Menschen sollen einen besseren Zugang zu Literatur erhalten. Deshalb wird Betroffenen sowie Blindenbibliotheken jetzt das Recht eingeräumt, ohne Zustimmung des Urhebers barrierefreie Kopien literarischer Werke herzustellen - also Hörbücher oder Bücher in Blindenschrift. Eine entsprechende Änderung des Urhebergesetzes hat der Bundestag verabschiedet. Das Parlament setzt damit den Vertrag von Marrakesch aus dem Jahr 2013 um. Dieser regelt die barrierefreie Verfügbarkeit von urheberrechtlich geschützten Werken auf internationaler Ebene. In Deutschland sind Schätzungen zufolge derzeit nur fünf Prozent der veröffentlichten Literatur für Blinde und Sehbehinderte zugänglich.