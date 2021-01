Mini-Serie über Premier Johnsons Umgang mit Corona

Montag, 25. Januar 2021

Etwa 500 amerikanische Autoren und Angehörige des Literaturbetriebs haben einen Brief an amerikanische Verleger unterzeichnet, in dem sie dazu aufrufen, keine Buchverträge mit Mitgliedern der ehemaligen Trump-Regierung abzuschließen, da "jene, die Verbrechen gegen die amerikanische Bevölkerung ermöglicht, verbreitet oder gedeckt haben, sich nicht aus den Kassen der Verlage bereichern sollten." Initiator des Briefes ist der Schriftsteller Barry Lyga, unter den Unterzeichnern finden sich Namen wie Celeste Ng, Holly Black oder der Star Wars-Autor Chuck Wendig. Der Brief ist überschrieben mit "Keine Buchverträge für Verräter".

Der Tänzer, Choreograph und Tanzlehrer Othello Johns ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Das meldet die Rheinische Post. Johns unterrichtete am tanzhaus NRW seit zwanzig Jahren Modern Jazz Dance, Hip Hop, Breakdance und andere Urban Styles. Als Mitgründer des gemeinnützigen Vereins Kabawil e.V. setzte er sich für interkulturelle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein und arbeitete regelmäßig auch mit jungen Häftlingen. Der gebürtige US-Amerikaner Johns studierte Tanz und Choreographie an der Martha Graham School of Contemporary Dance in New York, an der Erick Hawkins School in New York und an der University of Louisiana. Als Solist arbeitete er für Milton Myers, Rod Rogers, Isadora Duncan, Erick Hawkins und mit dem Tanzatelier Wien.