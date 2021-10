Mini-Hörspiele auf der Bühne "Wurfsendungen" Non-Stop

Eine Sendung von Julia Tieke

Britta Steffenhagen und Florian Lukas mit Wurfsendungen Non-Stop. (Candy Welz)

Die "Wurfsendung", das kürzeste Hörspielformat der Welt, gibt es seit einigen Jahren auch als abendfüllende Bühnenshow mit 99 Mini-Hörspielen – in diesem Jahr bot das Kunstfest Weimar den Rahmen dafür.

Britta Steffenhagen und Florian Lukas wechseln in der Show mit viel Improvisationstalent und großer Energie einmal pro Minute ihre Rollen und vermitteln so einen eindrucksvollen Einblick in ihr schauspielerisches Können: Sie werden zu Kaspar und Grete, Tochter und Vater, einem eingefahrenen Liebespaar. Sie testen Torten, entsorgen frühe lyrische Versuche, und treten nicht zuletzt als Disziplin, Tatendrang und Ehrgeiz auf.

Einwürfe zum Verschnaufen

Zwischendurch ermöglichen aus dem Off eingeworfene Mini-Hörspiele den Akteuren eine kurze Verschnaufpause. Doch nie für mehr als 45 Sekunden, denn länger sind die "Wurfsendungen" nicht. Seit September 2004 sendet Deutschlandfunk Kultur täglich "Wurfsendungen" und hat über 3.200 einzelne Stücke produziert – insgesamt sind das etwa 30 Stunden Hörspielkunst.

Komprimierter Live-Mitschnitt

Im Radioprogramm von Deutschlandfunk Kultur werden nie mehr als drei der Miniaturen nacheinander gesendet. Doch in dieser Sendung kann man in gut 50 Minuten immerhin 59 davon hören. Sie stammen aus einem Mitschnitt der Live-Show, die am 3. September 2021 in Weimar stattfand.

Mitwirkende: Britta Steffenhagen und Florian Lukas



Live Wurfsendungen von: Brigitte Abraham & Ruth Johanna Benrath, Christian Berner, Anna-Luise Böhm, Susanne Franzmeyer, Erwin Grosche, Astrid Litfaß, Katharina Schlender, Frank Schültge, Robert Schurz, Wolfgang Seesko, Jan Theiler, Turbo Pascal und Frank Zauleck.



Dramaturgie: Julia Tieke



Tonaufnahmen: Benjamin Dummer und Thomas Schütt



Schnitt und Mischung: Matthias Karow



Deutschlandfunk Kultur, 2021