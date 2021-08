Migrationsstudie Willkommenskultur - aber wie?

Christian Demand im Gespräch mit Anke Schaefer

Mehr als die Hälfte der Befragten einer neuen Studie wollen eine Willkommenskultur in Deutschland leben. (picture alliance / Martin Schröder / chromorange)

Eine neue Migrationsstudie zeigt, dass 2020 die Zustimmung zu einer Willkommenskultur stark zugenommen hat. Doch der Journalist Christian Demand hält wenig von derart pauschalen Aussagen - und plädiert dafür, konkrete Praxisbeispiele zu untersuchen.

Die Universität Bielefeld und die Mercator Stiftung untersuchen in einer Langzeitstudie, welche Einstellung die Deutschen zu Integration und Migration haben. Befragt wurden auch Menschen mit Migrationshintergrund, etwa welches Zugehörigkeitsgefühl und welche Akzeptanz oder Ablehnung sie in Deutschland empfinden.

Die richtigen Fragen stellen

Laut Studie zeigt die Auswertung der Daten, dass die Zustimmung zu einer Willkommenskultur deutlich zugenommen hat. Nach 40 Prozent 2014 wollten im Coronajahr 2020 mit sehr wenig Zuwanderung mehr als die Hälfte der Befragten eine Willkommenskultur leben. Doch der Journalist Christian Demand findet die Aussagekraft solcher Studien schwierig.

"Es geht immer um die Frage, wie aussagekräftig ist eine solche Studie. Dann kommt sie - zurecht - in die mediale Medienmaschinerie. Es wird darüber berichtet, man sagt: So und so viele Deutsche denken dies und das."

Für "zu grob gestrickt" hält der Journalist die Fragen nach der Teilhabe von Migranten oder ob zugewanderte Menschen, was ihnen kulturell bedeutsam ist, beibehalten sollten. "Holzschnitthaft" sei zudem die Frage, ob sich die Migranten mehr an die Deutschen anpassen oder umgekehrt sich Deutsche mehr an die Migranten anpassen müssten.

Niemand würde widersprechen wollen, dass es einer Willkommenskultur bedürfe, so Demand: "Aber was heißt es? Sag ich 'Grüß Gott' zu Fremden, bin ich grundsätzlich positiv eingestellt, was heißt es in meinem normalen Leben? Wir sprechen auf einer extrem abstrakten Ebene über Dinge, die im Alltag extrem konkret sind."

Beispiele aus der Praxis suchen

Sinnvoller erscheine ihm, konkrete Beispiel aus der Praxis zu suchen, so Demand. Etwa, ob man bereit sei, sein Kind in Berlin in einer Schule anzumelden, die vor allem Schüler mit Migrationshintergrund besuchten und wo das Erlernen der deutschen Muttersprache vielleicht langsamer gehe.

"Allerdings finde ich es interessant", sagt Christian Demand, "dass man endlich mal auch fragt: Wie verteilt sich so eine Zuschreibung auf Leute, die selbst einen Migrationshintergrund haben? Und wie verhält es sich bei Deutschen, die über Generationen bereits im Land leben?"