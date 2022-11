Migrationsdebatte

Dabei wird ständig auf 2015 Bezug genommen, aber anstatt dass man sich an die Willkommenskultur erinnert, ist der Negativdiskurs zurück, sogar die negativ besetzten Naturmetaphern von „Welle“, „Strom“ und „Schwemme“. Und das selbst in Medien wie ARTE, das kürzlich fragte, „Steht Europa vor einer neuen Flüchtlingswelle?“ Der Deutschlandfunk titelte einen Tag später: „EU-Innenminister beraten über wachsenden Flüchtlingsstrom“ . Letztlich laufen viele so einem rechten Narrativ von „2015 darf sich nicht wiederholen“ hinterher.

Es könnte so anders sein. Man könnte das breite zivilgesellschaftliche Engagement von 2015 hervorheben, das die Blaupause für das Engagement für ukrainische Geflüchtete 2022 bildete. Im November 2015 engagierten sich knapp neun Millionen Menschen in Deutschland ehrenamtlich für Geflüchtete.

Nur deshalb wiederholten sich die chaotischen Szenen am Berliner LAGeSo von 2015 nicht, nur deshalb funktionierte die „Graswurzelerstaufnahme“, wenn man so will, am Berliner Hauptbahnhof so gut – die Verteilung von Geflüchteten auf Privatunterkünfte usw.