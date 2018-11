Kulturnachrichten

Montag, 19. November 2018

Michael Bloomberg spendet 1,8 Milliarden Dollar an Uni Johns-Hopkins-Universität erhält die größte Spende an eine Hochschule überhaupt Mit dem Geld sollen dauerhaft Stipendien der John-Hopkins-Universität für Studenten aus einkommensschwächeren Familien finanziert werden, sagte der frühere New Yorker Bürgermeister. Er selbst habe Glück gehabt und dank eines Studiendarlehens und eines Studentenjobs an der Eliteuni studieren können. Geldfragen sollten beim Zugang zu der Universität nie wieder eine Rolle spielen, schrieb Bloomberg in der „New York Times".

Medien: Explosion in Haus der Schwedischen Akademie Die Polizei geht von Vandalismus aus. In einem Haus im Zentrum Stockholms, das Medienberichten zufolge der Schwedischen Akademie gehört, hat es eine Explosion gegeben. Nach Angaben der Polizei detonierte in der Nacht zu Montag etwas im Treppenhaus. Verletzt wurde niemand. Der Fall werde als gefährlicher Vandalismus betrachtet. Der Zeitung "Dagens Nyheter" sagte ein Polizeisprecher, vor der Eingangstür habe eine Autobatterie gestanden, von der aus Kabel ins Treppenhaus führten. Nach Informationen der Zeitung "Mitt I Stockholm" gehört das Haus der Schwedischen Akademie, die den Literaturnobelpreis vergibt und die wegen eines Missbrauchs- und Korruptionsskandals in die Schlagzeilen geraten ist. Einige Angestellte der Akademie seien unter der Adresse gemeldet. Die Akademie wollte das nicht kommentieren.

Scherz: Fund von gestohlenem Picasso-Gemälde Schriftstellerin ist auf einen Werbegag hereingefallen Die Schriftstellerin Mira Feticu räumte im niederländischen Sender NOS ein, auf einen "Werbegag" hereingefallen zu sein. Demnach wurde sie Opfer eines Kunstprojekts von zwei belgischen Regisseuren über den niederländischen Meisterfälscher Geert Jan Jansen. Der angebliche Fund des Picasso-Werkes "Tête d'Arlequin" (Harlekin-Kopf) in Rumänien hatte zuvor für Schlagzeilen gesorgt. Das Gemälde war neben anderen 2012 bei einem spektakulären Einbruch aus der Kunsthalle Rotterdam gestohlen worden. Die Täter konnten später gefasst werden, sie wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Werke aber blieben verschollen. Vor einigen Tagen erhielt die niederländische Schriftstellerin Feticu, die ein Buch über den Kunstraub geschrieben hat, eine anonyme Botschaft, wie sie der Nachrichtenagentur AFP sagte. Demnach lag das Picasso-Werk, dessen Wert auf 800.000 Euro geschätzt wird, begraben in einem Wald im Osten Rumäniens. Der vermeintliche Picasso wurde schließlich am Samstagabend gefunden. Der Kunstexperte Peter van Beveren äußerte allerdings sehr schnell Zweifel an der Authentizität des Gemäldes.

Das Museum El Prado feiert 200. Geburtstag Madrider Museum wurde am 19.November 1819 eingeweiht König Felipe und Königin Letizia eröffnen heute die Ausstellung "Museo del Prado 1819 - 2019. Ein Ort der Erinnerung". Sie wird bis März 2019 geöffnet sein. Damit werden die Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen des Prado eingeläutet. Im Rahmen der Festivitäten wird es im kommenden Jahr in mehr als 30 Städten Spaniens zahlreiche Ausstellungen, Konferenzen, Kino-, Theater- und Tanzaufführungen sowie andere Veranstaltungen geben. Geplant sind unter anderem temporäre Ausstellungen von Künstlern wie Goya, Velázquez oder Rembrandt. Mit mehr als 8.600 Gemälden, Zeichnungen, Drucken und bis zu 700 Skulpturen ist der Prado eines der größten und bedeutendsten Kunstmuseen der Welt.

Robert Menasse für Gesamtwerk geehrt Österreicher erhält Walter-Hasenclever-Literaturpreis der Stadt Aachen Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse hat am heutigen Sonntag den Walter-Hasenclever-Literaturpreis der Stadt Aachen erhalten. Die Auszeichnung würdigt Menasses Gesamtwerk und seine konkrete Vision einer "Währung, Wirtschaft und Politik einschließenden Europäischen Union". Menasse habe die Fähigkeit, die sonst getrennt wahrgenommenen Bereiche Literatur, Kunst, Politik und Philosophie zu einer neuen Produktivität zu verbinden, heißt es in der Begründung der Preisjury. Der Autor eröffne neue Denkräume. Mit prächtigen Sprachbildern, Komik und präzisen Fragen verdichte er die Realität und fordere Zivilcourage angesichts zugespitzter Zeitumstände.