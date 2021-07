Mezzosopranistin Marie Seidler "Lieder sind meine Leidenschaft"

Die Mezzosopranistin Marie Seidler (Marie Seidler / Melina Rupp)

Die Oper ist großartig, doch dem Lied gehört ihre liebste Aufmerksamkeit. Die Mezzosopranistin Marie Seidler hat jetzt ein berührendes CD-Debüt mit Liedern von Johannes Brahms, Anton Webern und Antonín Dvořák vorgelegt.

Lieder sind ihre große Leidenschaft. Wenn die Mezzosopranistin Marie Seidler das sagt, kommen kaum Zweifel auf, hat sie doch in den letzten Jahren viel für diese künstlerische Gattung getan.

Leidenschaft für das Lied

Im Berliner Boulez-Saal durfte man in der Schubert-Woche der Heidelberger Liedakademie hautnah miterleben, wie Marie Seidler unter den strengen Ohren von Thomas Hampson in die Welt des Liedes eintauchte. Zuvor, 2014, hatte die Mezzosopranistin den Preis der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie erhalten.

Inspirationen findet die junge Künstlerin natürlich auch bei ihren Konzert- und Opernauftritten; von 2016 – 2019 war Marie Seidler festes Ensemblemitglied am Stadttheater Gießen.

Debüt mit Brahms und Wolf

"Tief von fern" – nach einem Lied von Anton Webern – vereint Lieder von fünf Komponisten in drei verschiedenen Sprachen. Entstanden sind die Lieder von Brahms, Webern, Dvořák, Wolf und De Falla zwischen 1870 und 1914/15. Im März 2021 erschien das Debütalbum der erfolgreichen Mezzosopranistin.

Johannes Brahms

Zigeunerlieder op. 103, daraus:

He, Zigeuner, greife in die Saiten

Hochgetürmte Rimaflut

Wisst ihr, wann mein Kindchen

Lieber Gott, du weißt

Brauner Bursche führt zum Tanze

Röslein dreie in der Reihe

Kommt dir manchmal in den Sinn

Rote Abendwolken ziehen

Anton Webern

Tief von Fern

Sommerabend

Antonín Dvořák

Im Volkston op. 73:

Dobrú noc

Zalo dievca, zalo trávu

Ach, neni neni tu

Ej, mám já kona faku

Marie Seidler, Mezzosopran

Götz Payer, Klavier

CD "Tief von Fern"

2021, Spektral