Kulturnachrichten

Donnerstag, 4. Juli 2019

Mexikos Archipel ist gefährdetes Naturerbe Der mexikanische Inselarchipel im Golf von Kalifornien steht ab sofort auf der Liste des gefährdeten Naturerbes. Das entschied das Welterbe-Komitee der Unesco auf seiner Tagung in Aserbaidschan. Ziel ist der Schutz des vom Aussterben bedrohten Kalifornischen Schweinswals. Wegen illegaler Fischerei mit Stellnetzen fielen immer mehr Tiere der Wilderei zum Opfer, kritisierte das Welterbe-Komitee. Es hatte die Inseln und Schutzgebiete 2005 zum Welterbe erklärt. Von den damals gezählten 300 Schweinswalen seien heute nur noch zehn übrig, hieß es.

Lehrerpräsident warnt vor Fehlschlüssen aus Schulstudie Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, hat davor gewarnt, Schulen generell zu aggressiven Orten zu erklären. Für die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen sei die Schule kein Ort der Gewalt, sagte er der "Passauer Neuen Presse". Jeder Mobbingfall sei einer zuviel, so Meidinger. Wenn aber 60 Prozent der Schüler angäben, sie seien im letzten Monat einmal gehänselt worden, heiße das noch nicht, das es an Schulen grundsätzlich aggressiv zugehe. Er bezog sich mit seiner Äußerung auf eine gestern veröffentlichte Schulstudie der Bertelsmann-Stiftung. Demnach erfährt mehr als die Hälfte der Schüler Ausgrenzung, Mobbing oder körperliche Gewalt.

Störungen bei Facebook & Co. weitgehend behoben Die technischen Störungen auf den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram und Whatsapp sind in der Nacht zum größten Teil behoben worden. Das berichtet die Service-Website "allestörungen.de". Seit gestern Nachmittag hatte es auf den drei Plattformen Probleme beim Upload von Fotos, Videos und Audio-Dateien gegeben. Betroffen waren Deutschland und andere europäische Länder, aber auch die US-Ostküste und Teile Südamerikas. Alle drei Netzwerke gehören zum Facebook-Konzern. Dieser hatte die Störungen bestätigt. Über die Ursachen ist noch nichts bekannt. Auch der Kurz-Nachrichtendienst Twitter hatte Probleme, zum Beispiel beim Versenden sogenannter Direktnachrichten. Wie Twitter mitteilte, waren auch diese Störungen am Morgen zu fast 100 Prozent behoben.

Barbara Frey wird Intendantin der Ruhrtriennale Die Schweizer Theaterregisseurin Barbara Frey wird neue Intendantin der Ruhrtriennale. Sie stehe „für ein offenes, neugieriges und lebendiges Theater auf höchstem Niveau", sagte die nordrhein-westfälische Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen bei der gestrigen Vorstellung in Düsseldorf. Die 56-jährige Frey war zuvor zehn Jahre lang Intendantin des Schauspielhauses Zürich. Sie folgt auf Stefanie Carp, die die Ruhrtriennale seit 2018 zusammen mit dem Schweizer Regisseur Christoph Marthaler leitet. Barbara Frey wird die Ruhrtriennale ab der Spielzeit 2021 übernehmen.

SR-Intendant fordert Gütesiegel für Journalismus Der Intendant des Saarländischen Rundfunks hat ein europäisches Gütesiegel für Qualitätsjournalismus gefordert. Das Auftreten neuer Internetanbieter und die steigende Zahl sogenannter Influencer mache es nicht einfacher, den Wahrheitsgehalt bestimmter Sachverhalte im Netz zu identifizieren, sagte Thomas Kleist bei der Verleihung des Deutsch-Französischen Journalistenpreises in Paris. Wenn Hasskommentare sich wie "Lauffeuer" im Netz verbreiteten und alternative Medien wie "Spaltpilze" in der Gesellschaft wirkten, dann stelle sich die Frage, wie die freiheitlichen Demokratien mit diesem Phänomen umgehen wollen. Ein Gütesiegel könne dem Internetkonsumenten auf Anhieb vor Augen führen, wer es mit wem zu tun habe. Es könne mit dem TÜV-Kennzeichen auf Elektrogeräten vergleichbar sein. Verlässliche Informationen, auf deren Grundlage Meinungsbildung stattfinde, seien die Basis einer Demokratie.

Schlagersänger Costa Cordalis gestorben Der Schlagersänger Costa Cordalis ist tot. Er sei am Dienstag im Kreise seiner Familie auf Mallorca gestorben, ließ die Familie gestern über das Management der Deutschen Presse-Agentur mitteilen. Seinen größten musikalischen Erfolg hatte Costa Cordalis mit dem Titel "Anita". Medienberichten zufolge soll der Sänger nach einem Schwächeanfall länger in einer Klinik auf Mallorca gelegen haben. Noch Ende Februar war er zusammen mit Sohn Lucas bei einem Benefizkonzert in Essen aufgetreten. Cordalis war außerdem zweimal griechischer Landesmeister im Skilanglauf.

Nike Wagner gibt Beethovenfest-Intendanz auf Die Intendantin des Bonner Beethovenfests Nike Wagner will ihren Vertrag nicht verlängern. Das kündigte sie im WDR an. Nach den Feiern zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens wolle sie nur noch bis zur Übergabe an einen Nachfolger tätig sein. Die Urenkelin von Richard Wagner ist seit 2014 Intendantin des Bonner Beethovenfests. Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan dankte Wagner für ihre Arbeit: Es sei ihr gelungen, eine ganz eigene künstlerische Handschrift zu präsentieren und mit neuen Formaten zu überraschen.

Ulinka Rublack erhält Historikerpreis Die Historikerin Ulinka Rublack von der Universität Cambridge erhält in diesem Jahr den Preis des Historischen Kollegs. Sie erhalte die mit 30 000 Euro dotierte Auszeichnung vornehmlich für ihr Buch "Der Astronom und die Hexe. Johannes Kepler und seine Zeit", teilte das Kolleg in München mit. Keplers Mutter war im Jahr 1615 wegen Hexerei angeklagt worden. Ihr Sohn versucht, ihren Freispruch zu erreichen - eine wahre Geschichte. Rublack schreibe mit fundiertem Fachwissen und mache ein komplexes wissenschaftliches Thema für ein allgemeines Publikum zugänglich, hieß es in der Mitteilung. Rublack lehrt seit 1996 Europäische Geschichte der Frühen Neuzeit am St. John's College.