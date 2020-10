Kulturnachrichten

Dienstag, 13. Oktober 2020

Mexiko will Moctezumas Kopfschmuck zurück Mexiko bemüht sich erneut darum, den prachtvollen Kopfschmuck des einstigen Azteken-Herrschers Moctezuma aus Österreich wiederzuerlangen. Er habe seiner Ehefrau den Auftrag erteilt, bei einem Besuch in Wien auf die Rückgabe des wertvollen Objekts zu dringen, teilte Staatschef López Obrador auf Twitter mit. Österreich habe das historische Stück komplett für sich vereinnahmt. Die Federkrone besteht aus hunderten Federn des Quetzal-Vogels und ist mit mehr als tausend Goldplättchen besetzt. Nach Ansicht von Historikern hat Moctezuma, der im frühen 16. Jahrhundert herrschte, die Federkrone spanischen Eroberern geschenkt. Diese sollen sie an das Habsburger Herrscherhaus weitergegeben haben.

Donaueschinger Musiktage abgesagt Wegen der Corona-Infektionszahlen sind die Donaueschinger Musiktage 2020 abgesagt worden. Diese Entscheidung trafen die Veranstalter des traditionsreichen Festivals für Neue Musik in Abstimmung mit der Festivalleitung. Das teilte der Südwestrundfunk am Montagabend mit. Er gehört zu den Förderern der Musiktage, die in diesem Jahr für den 15. bis 18. Oktober geplant waren. Sicherheit und Gesundheit der Mitwirkenden und des Publikums hätten oberste Priorität, hieß es. Wer ein Ticket habe, könne sich dieses erstatten lassen.

Deutscher Buchpreis für Anne Weber Die Schriftstellerin Anne Weber hat den Deutschen Buchpreis 2020 bekommen. Das gab die Jury am Abend in Frankfurt am Main bekannt. Weber wurde für ihren Roman "Annette, ein Heldinnenepos" ausgezeichnet. Das Buch erzählt in Versform die Lebensgeschichte der französischen Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir. Die Kraft von Anne Webers Erzählung könne sich mit der Kraft ihrer Heldin messen, hieß es in der Begründung der Jury. Das Buch sei eine Geschichte voller Härten, die Weber aber mit souveräner Dezenz und feiner Ironie erzähle. Die Preisverleihung im Kaisersaal des Rathauses Römer fand coronabedingt ohne Publikum statt. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert.

Kein Holocaust-Leugnen mehr bei Facebook Facebook will künftig Inhalte, die den Holocaust leugnen oder verharmlosen, in seinen Netzwerken verbieten. Die Richtlinien für Hassreden würden entsprechend ergänzt, teilte das Unternehmen mit. Vor zwei Jahren hatte Firmengründer Mark Zuckerberg in einem Interview noch gesagt, obwohl er das Leugnen der Ermordung von Millionen von Juden durch die Nazis abstoßend finde, sollte Facebook solche Inhalte nicht zensieren. Nun erklärte Zuckerberg, seine Haltung habe sich geändert. "Angesichts von Daten, die zeigen, dass antisemitische Gewalt zunimmt, hat sich mein Denken weiterentwickelt, ebenso wie unsere Regeln zu Hassreden", schrieb er auf Facebook.

Dirigent Donald Runnicles in den Adelsstand erhoben Der Generalmusikdirektor der Deutschen Oper in Berlin, Donald Runnicles, ist in Großbritannien in den niederen Adelsstand erhoben worden. Königin Elizabeth II. würdigt damit seine Verdienste um die Musik. Der Intendant der Deutschen Oper, Schwarz, teilte mit, man beglückwünsche den Chefdirigenten von ganzem Herzen. Die Liste der Namen war am Freitag veröffentlicht worden. Der 65-jährige Runnicles stammt aus Schottland und ist seit 2009 Generalmusikdirektor der Deutschen Oper.

Kein Gesetzentwurf in weiblicher Sprachform Das Bundesjustizministerium hat erstmals einen Gesetzesentwurf komplett in der weiblichen Begriffsform formuliert - und stößt damit auf Widerstand in der Bundesregierung. Das Bundesinnenministerium lehnte den Referentenentwurf ab und forderte eine sprachliche Überarbeitung, wie ein Sprecher sagte. Als Grund gab er Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes an, in dem nur weibliche Sprachformen verwendet werden. Laut Innenministerium sei das generische Maskulinum - also die Verwendung der männlichen Bezeichnung - anerkannt für Menschen von männlichem und weiblichem Geschlecht.