Kulturnachrichten

Freitag, 20. März 2020

Metropolitan Opera streicht alle Konzerte Die Metropolitan Opera in New York hat alle Konzerte bis zum Ende des laufenden Spielplans abgesagt. Gehaltszahlungen an das Orchester, den Chor und andere Angestellte würden Ende März wegen des Coronavirus eingestellt, teilte die Oper mit. Generaldirektor Peter Gelb sagte, er verzichte auf sein Gehalt von umgerechnet 1,3 Millionen Euro, bis das normale Geschäft wieder anlaufe. Auch andere hochbezahlte Mitglieder der Führungsriege müssen Einbußen von 10 bis 50 Prozent des Gehalts in Kauf nehmen. Die Met startete eine Notfall-Spendenaktion von 50 bis 60 Millionen Dollar und erhielt von ihrem Vorstand Zusagen für 11 Millionen Dollar.

Evangelische Kirche erwägt Hilfen für freie Musiker Angesichts der dramatischen Folgen der Corona-Krise für freiberufliche Musiker erwägt die evangelische Kirche Hilfen. "Es ist dringend notwendig, dass wir uns solidarisch zeigen", sagte der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Claussen. Er reagierte damit auf einen Appell des Deutschen Musikrats an die Kirchen, Musikern ihr Honorar auch im Falle gecancelter Veranstaltungen zu zahlen. In den Festgottesdiensten zu Ostern etwa, die nicht stattfinden dürfen, wären viele freiberufliche Musiker aufgetreten. Das Geld für deren Auftritte sei zumeist in den Haushalten der Kirchengemeinden schon eingeplant; daher müsse man jetzt nur "Kulanzregeln" finden, um die Musiker zu bezahlen, so Claussen. Er appellierte auch an das Pulikum Karten für ein nicht gegebenes Konzert zu kaufen und damit zu spenden.

Zugriffe auf Nachrichtenportale schnellen nach oben In der Corona-Krise schnellen derzeit die Zugriffszahlen auf Online-Angebote überregionaler Nachrichtenmedien in Deutschland nach oben. Zu diesem Ergebnis kommt der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ). Er hat die Daten mehrerer großer überregionaler Zeitungen und Zeitschriften aus der ersten Märzhälfte ausgewertet. Insgesamt liege die Nutzung um 46 Prozent über der ersten Februarhälfte, teilte der VDZ in Berlin mit. Zugleich seien bereits 80 Prozent der Zugriffszahlen vom März vergangenen Jahres erreicht worden. In Krisenzeiten zeige sich "der besondere Wert vertrauenswürdiger Informationen journalistischer Pressemarken auf allen Kanälen", sagte VDZ-Hauptgeschäftsführer Stephan Scherzer.

Cirque du Soleil schickt Mitarbeitende in Zwangsurlaub Das kanadische Zirkusunternehmen Cirque du Soleil schickt fast sämtliche Mitarbeitende in den Zwangsurlaub. Betroffen sind 95 Prozent aller Angestellten. Das teilte das kanadische Unternehmen am Donnerstag mit. Wegen des Coronavirus sind sämtliche 44 Shows des Cirque du Soleil weltweit derzeit ausgesetzt. Das Unternehmen habe keine andere Alternative, als seine sämtlichen Aktivitäten einzustellen, bis die Pandemie unter Kontrolle sei und Kunstschaffende, Mitarbeitende und Publikum nicht mehr in Gefahr seien, hieß es weiter. Die Tourplanung und der Kartenverkauf für das kommende Jahr liefen aber weiter.

Filmfestspiele von Cannes verschoben Wegen der Coronavirus-Pandemie wird das Filmfestival von Cannes in diesem Jahr nicht wie geplant im Mai stattfinden. Möglicherweise werde es auf Ende Juni oder Anfang Juli verschoben, teilten die Organisatoren am Abend mit. Es gebe aber auch noch andere Überlegungen, wie sich das diesjährige Festival retten ließe. Die Internationalen Filmfestspiele von Cannes zählen zu den weltweit bedeutendsten Filmfestivals.

Gallery Weekend in den Herbst verlegt Das für Mai geplante Gallery Weekend Berlin wird mit Blick auf die Corona-Krise auf Herbst verschoben. In Absprache mit den teilnehmenden Galerien wird die Präsentation überwiegend zeitgenössischer Kunst auf das Wochenende vom 11. bis 13. September verlegt, wie die Veranstalter mitteilten. Dann würden mehr internationale Gäste erwartet. Gleichzeitig wollen einige Galerien wie vorgesehen ihre Ausstellungen im Mai zeigen.

"Fidelio"-Premiere im TV statt auf der Bühne Nachdem die Wiener "Fidelio"-Premiere unter der Regie von Hollywood-Star und Oscar-Preisträger Christoph Waltz der Coronavirus-Krise zum Opfer gefallen ist, kommt die Inszenierung nun stattdessen ins Fernsehen. Da die letzten Proben aufgezeichnet worden waren, können die Klassikplattformen fidelio.at und medici.tv und ORF2 die Arbeit von Waltz am Freitag als Aufzeichnung zeigen. "Das Theater an der Wien wurde kurzfristig für die finalen Proben zu einem Filmstudio umfunktioniert, mit Kameras, einem großen Kamerakran und technischem Equipment", erklärte Dirigent Manfred Honeck.

Oberammergauer Passionsspiele auf 2022 verschoben Die Passionsspiele von Oberammergau werden wegen der Corona-Pandemie um zwei Jahre verschoben. Da die Gesundheit von Gästen und Mitwirkenden höchste Priorität habe, werde die für den 16. Mai geplante Premiere im Mai 2022 stattfinden, teilten die Veranstalter mit. 1633 hatten die Oberammergauer gelobt, das Epos alle zehn Jahre zu spielen, wenn niemand mehr an der Pest sterbe. Seither mussten die Spiele nur zweimal ersatzlos gestrichen werden: 1770 wegen eines Generalverbots und 1940 wegen des Zweiten Weltkriegs.

PEN fordert Grundeinkommen für Künstler Die Schriftstellervereinigung PEN fordert angesichts von Corona ein sechsmonatiges bedingungsloses Grundeinkommen für Solo-Selbstständige in der Kulturbranche. Viele Freiberufliche in der Kreativwirtschaft seien wegen der Veranstaltungsabsagen existenziell bedroht und bräuchten staatliche Hilfe, erklärte das deutsche PEN-Zentrum in Darmstadt. Ersten Umfragen zufolge fielen bei vielen Künstlern, die auf Honorarbasis arbeiteten, 80 bis 100 Prozent der Einnahmen weg.