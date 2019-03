Metropolitan Opera New York - Live überm großen Teich Der Liebhaber im Korb

Beim Kaffeekranz entdecken sie (Ailyn Pérez, Marie-Nicole Lemieux, Jennifer Johnson Cano, Golda Schultz) Falstaffs Dreistigkeit. (Met Opera / Karen Almond)

Falstaff ist ein dreister Liebhaber, der mehreren Frauen den gleichen schmachtenden Brief sendet. Doch die kennen sich und nehmen genüsslich Rache. So wird er in einer vermeintlich kritischen Situation in einen Korb versteckt, der in die Themse entleert wird.

Verdis letzte Oper ist ein großer fulminanter Musikspaß. Fünf Jahrzehnte hat er tragische Stoffe auf die Bühne gebracht, um am Ende eine der beliebtesten, komischen Opern zu komponieren.

Im Mittelpunkt ein lebensgieriger Mann, Falstaff, der es eigentlich nie zu etwas gebracht hat und es doch immer wieder verstand, den Bauch zu füllen und seinen Lebenshunger zu stillen - bis er es zu weit treibt und gleich zwei Damen den Hof macht.

Falstaff (Ambrogio Maestri) teilt seinen Plan mit Bardolf (Keith Jameson). (Met Opera / Karen Almond)

Die Frauen enttarnen und piesacken ihn, bis er am Ende der Oper verlacht im Hirschkostüm vor den Bürgern der Stadt steht und erkennen muss: "Tutto nel mondo è burla, l’uom è nato burlone." Übersetzt: Alles ist Spaß auf Erden, der Mensch als Narr geboren. Das stimmt zum Schluss der gepeinigte Falstaff an. Und alle fallen mit ein.

Am Ende ist Falstaff (Ambrogio Maestri) der "Gehörnte". (Met Opera / Karen Almond)

Live aus der Metropolitan Opera New York

Giuseppe Verdi

"Falstaff", Commedia lirica in drei Akten

Libretto: Arrigio Boito nach "The Merry Wives of Windsor" von William Shakespeare

Nannetta - Golda Schultz, Sopran

Ailyn Pérez - Alice Ford, Sopran

Mrs.Quickly - Marie-Nicole Lemieux, Alt

Meg Page - Jennifer Johnson Cano, Mezzosopran

Fenton - Francesco Demuro, Tenor

Sir John Falstaff - Ambrogio Maestri, Bariton

Ford - Juan Jesús Rodriguez, Bariton

Dr. Cajus - Tony Stevenson, Tenor

Bardolfo - Keith Jameson, Countertenor

Pistola - Richard Bernstein, Bass



Chor und Orchester der Metropolitan Opera

Leitung: Richard Farnes