Kulturnachrichten

Dienstag, 4. Mai 2021

Met-Gala mit Armanda Gorman und Billie Eilish geplant Die für ihre Extravaganz bekannte Jahresgala des New Yorker Metropolitan Museum of Art (Met) setzt in diesem Jahr auf Jugendlichkeit und Vielfalt: Die diesjährigen Mit-Ausrichter sind der Schauspieler Timothée Chalamet, die Dichterin Armanda Gorman, die Sängerin Billie Eilish und die Tennisspielerin Naomi Osaka - alle vier sind nicht älter als 25 Jahre. Die Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums of Art war im vergangenen Jahr ausgefallen und ist jetzt für den 13. September geplant. Hauptgastgeberin ist die Chefredakteurin der US-amerikanischen Ausgabe der Modezeitschrift "Vogue", Anna Wintour. Neben ihr leiten der Designer Tom Ford und Instagram-Chef Adam Mosseri die Veranstaltung.

Wieder Einzelunterricht an Berliner Musikschulen Tausende Kinder und Jugendliche können in die Berliner Musikschulen zurückkehren und ihren Einzelunterricht wieder aufnehmen. Der Berliner Senat habe dies unter Auflagen wieder genehmigt, teilte der Landesmusikrat mit. "Nun hoffen wir, dass unter dem sich anscheinend bessernden Infektionsgeschehen bald auch die Ensemblearbeit wieder aufgenommen werden kann, die für Motivation und Entwicklung junger Musikerinnen und Musiker so wichtig ist", sagte die Präsidentin des Musikrates, Hella Dunger-Löper. Der Wiederbeginn des Einzelunterrichts an den Musikschulen sei ein Hoffnungszeichen. Der Einzelunterricht in Präsenz war wegen der Corona-Pandemie seit Dezember 2020 ausgesetzt.

Prozess zwischen Epic und Apple beginnt mit Vorwürfen Das Gerichtsverfahren zwischen dem Videospiel-Entwickler Epic Games und Apple hat am Montag mit gegenseitigen Vorwürfen begonnen. Vor einem Bundesgericht in Oakland erklärte Epic-Anwältin Katherine Forrest zum Auftakt, der Computerkonzern habe mit seinem App Store ein abgeschlossenes System geschaffen, um die eine Milliarde iPhone-Nutzer sowie Entwickler einzuschließen. Apples Anwältin Karen Dunn sagte dagegen, Epic wolle, dass die Regierung die Wahlfreiheit der Nutzer einschränke. In dem Prozess geht es um die Apples Marktmacht. Das Unternehmen lässt auf seinen Mobilgeräten Downloads von Programmen und die Bezahlung nur aus seinem App-Store zu und erhebt eine Gebühr von bis zu 30 Prozent. "Epic Games" hatte versucht, diesen Zahlungsweg zu umgehen. Daraufhin entfernte Apple das Spiel "Fortnite" aus seinem App-Store.

Mexiko bittet Maya um Entschuldigung Mexikos Präsident López Obrador hat die Maya-Ureinwohner offiziell um Entschuldigung für die an ihnen verübten Verbrechen gebeten. "Wir bitten das Volk der Maya um Verzeihung für die schrecklichen Misshandlungen durch Einzelpersonen und nationale wie ausländische Behörden während der Eroberung, während der drei Jahrhunderte kolonialer Herrschaft und während der zwei Jahrhunderte seit der Unabhängigkeit Mexikos", sagte der Staatschef bei einer Rede im Bundesstaat Quintana Roo im Süden des Landes. Anlass waren Gedenkveranstaltungen anlässlich des 500. Jahrestages der spanischen Invasion und des 200. Jahrestages der Unabhängigkeit des Landes. Innenministerin Olga Sánchez betonte, die Entschuldigung gelte auch für den heutigen Rassismus und die Vernachlässigung, unter der die Maya-Bevölkerung in Mexiko noch immer leide.

Abu Dhabi bedauert Habermas' Ablehnung Die Initiatoren des hoch dotierten Buchpreises "Sheihk Zayed Book Award" haben die Entscheidung des deutschen Philosophen Jürgen Habermas bedauert, den Preis nicht anzunehmen. Aus Abu Dhabi hieß es am Montag, der Award verkörpere "die Werte der Toleranz, des Wissens und der Kreativität", baue "Brücken zwischen den Kulturen" und werde diese Aufgabe auch weiterhin erfüllen. Der 91-jährige Habermas hatte die mit 225.000 Euro dotierte Auszeichnung zunächst akzeptiert, dies aber am Sonntag rückgängig gemacht, wie der "Spiegel" berichtete. In einer Erklärung schrieb Habermas demnach, er habe sich die sehr enge Verbindung der Institution, die den Preis in Abu Dhabi vergibt, mit dem dort bestehenden politischen System nicht hinreichend klargemacht.