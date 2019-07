Menzi Mngomas Blitzkarriere Vom Taxifahrer zum Opernsänger

Von Jana Genth

Menzi Mngoma ist 27 und kommt aus Durban. Er hat Musikwissenschaften studiert, aber keine Tenor-Ausbildung. (privat)

Der südafrikanische Taxifahrer Menzi Mngoma singt im Auto gern Arien. Ein Fahrgast filmte ihn dabei und stellte das Video ins Netz. Binnen weniger Tage wurde der 27-Jährige zum Internetstar. Jetzt interessiert sich sogar die Oper Kapstadt für ihn.

Wer ein Uber-Taxi ruft, weiß ja nie, welcher Fahrer einen ans Ziel bringen wird. In Durban konnte man bislang eine echte Überraschung erleben.

Das Video, das in den sozialen Netzwerken auftauchte, hat Menzi Mngoma binnen weniger Tage zum Internet-Star gemacht. Das war im Mai, und seitdem ist nichts mehr, wie es war. Bei einer Autofahrt erzählt er, wie er überhaupt zum Taxifahrer wurde:

"Die Leute sagen alle, dass man mit Musik kein Geld verdienen kann. Ich fahre Taxi, um zu leben. Ich dachte ja, meine musikalische Karriere wäre zu Ende. Ich habe gesungen, dann habe ich angefangen, Taxi zu fahren, und ich wollte das Singen aufgeben, weil ich auch für meine Familie sorgen muss. Ich bin ein Familienmensch."

Bis Kim Davey bei ihm einstieg und völlig baff war.

Kim konnte nicht glauben, was sie da hörte, sie filmte Menzi und stellte das Video ins Internet. Was danach kam, war eine Bilderbuchgeschichte: Auftritte im Radio, in Einkaufszentren und auf Open-Air-Bühnen. Und damit nicht genug. Die Oper in Kapstadt hat ihn zum Vorsingen eingeladen. Lesley Liddle war richtig begeistert.

"In der Oper Kapstadt wollen wir eine Stelle für Menzi schaffen. Als ich mit ihm sprach und sagte, dass wir ihn in Kapstadt haben wollen und er auf die Bühen dort gehöre, da war er einfach nur platt. Wir sind genauso aufgeregt wie er, weil wir ihm eine Chance geben können."

"Ich denke, mein Traum wird wahr"

Oper ist in Südafrika tatsächlich nicht das große Genre. Die Oper Kapstadt ist sogar das einzige Opernhaus in ganz Afrika, das das ganze Jahr über spielt. Menzi selbst, der von vielen Kennern als Naturtalent eingestuft wird, kann gar nicht richtig glauben, was ihm da passiert ist.

"Ich bin überwältigt, das ist eine so gute Erfahrung, ich denke, mein Traum wird wahr."

Nach wie vor nutzt Menzi aber auch sein Auto für Taxifahrten. Das will er erst an den Nagel hängen, wenn er einen handfesten Vertrag hat. Und doch sieht er auf den letzten Fotos schon komplett verändert aus. Darauf hat er T-Shirt und Basecap getauscht gegen ein elegantes Sakko und eine Fliege. Das kann man vielleicht schon als eine Richtungsänderung im Leben werten, auch wenn Menzi selbst nur sagt, er sei optimistisch.