Mensch und Natur - Hörspiel Der Wanderfalke Hörspiel, 40 min Hörstück von John Alec Baker Geschichte einer Obsession: Von Oktober bis April begibt sich der Autor auf die Jagd nach dem Falken. Er führt dabei Tagebuch und notiert ornithologische Beobachtungen. Schließlich verwandelt sich der Jäger in seine Beute.

Ein erwachsener Wanderfalke (Falco Peregrinus) fliegt am 16.05.2013 über der City von Leipzig (Sachsen) (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

"Der Wanderfalke" erzählt poetisch und in virtuoser Bildsprache vom Verlassen der menschlichen Hülle, vom Eintauchen in die Tiefe der Natur und der anmutenden Wildheit eines Raubvogels. Wo und wie verschwimmen die Grenzen zwischen Wunsch, Begehren und Obsession? Baker lenkt die Aufmerksamkeit behutsam auf die unscheinbaren Dinge und schärft das Bewusstsein für die Schönheit der Natur am äußeren Rand des Wahrnehmungsspektrums. "Der Wanderfalke" gilt als Meisterwerk der nicht-fiktionalen Literatur.

John Alec Baker (1926-1987), lebte in Essex, England. Mit 41 Jahren veröffentlichte er 1968 sein erstes Buch: Der Wanderfalke. Er veröffentlichte ein zweites Buch "The Hill of Summer".

Das Hörspiel entstand im Rahmen der Kooperation des Dlf mit der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin, Mentorin: Elisabeth Panknin

Der Wanderfalke

Von John Alec Baker

Aus dem Englischen von Andreas Jandl und Frank Sievers

Bearbeitung und Regie: Jan Willem Dreier

Mit Bernhard Schütz

Produktion: Dlf 2015

Länge: 40'