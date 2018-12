Mensch und Natur - Das Feature Management und Wert-Ermittlung Das Feature, 49 min Von Frank Kaspar Was ist Natur uns wert? Und woran machen wir das fest? Es gibt Problemzonen zwischen Wald und Verwaltung. Eine Reise zu Finanzmaklern und Forstleuten, Umweltschützern, Naturphilosophen.

Unter dem Motto 'Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung' ließ der Künstler Joseph Beuys in Kassel einst 7.000 Eichen pflanzen. Ein heftig umstrittenes Geschenk an die documenta-Stadt, finanziert durch Kunstverkäufe, Spenden und eine Whisky-Reklame.

Für den Aktionskünstler war Naturschutz eine Frage von politischer Tatkraft und ökonomischem Kalkül. Heute berechnen Volkswirte die Ökosystemleistung einzelner Landschaften und Lebewesen. Manche Naturschützer stärken ihre Argumente, indem sie beziffern, was das Bestäuben von Obstblüten durch Bienen oder das Filtern von Trinkwasser durch Wälder kostet. Aber kann man den Wert von Natur in Euro und Cent ausdrücken? Lassen Tiere und Pflanzen sich so effizienter managen und schützen, oder droht ein Ausverkauf der Arten?

Von Frank Kaspar



Regie: Friederike Wigger

Es sprachen: Claudia Hübbecker, Simon Boer und Hüseyin Michael Cirpici

Ton und Technik: Ernst Hartmann und Kiwi Eddy

Redaktion: Tina Klopp



Produktion: Dlf 2017