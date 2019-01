Kulturnachrichten

Samstag, 19. Januar 2019

Menasse mit Zuckmayer-Medaille ausgezeichnet Österreichischer Schriftsteller steht wegen falscher Zitate in der Kritik Nach wochenlanger Debatte über die Verwendung falscher Zitate hat der Wiener Autor Robert Menasse am Freitagabend die Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz erhalten. Bei der Verleihung des Literaturpreises im Staatstheater Mainz würdigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) das Gesamtwerk des Schriftstellers und bezeichnete ihn als "Meister der Sprache". Mit Blick auf die gegen Menasse erhobenen Vorwürfe sagte Dreyer, die Diskussion habe deutlich gemacht, welch hohes Gewicht Sprache und die Regeln ihres Gebrauchs hätten. Für seinen Roman "Die Hauptstadt" war Menasse 2017 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. In dem Buch verbindet der 64-Jährige die ironische Beschreibung der EU-Bürokratie mit der Idee, die Nationalstaaten aufzugeben. Menasse wird vorgeworfen, darin falsch zitiert und historische Fakten verändert zu haben. Es sei "wahrlich kein leichter Weg bis zu diesem Festabend" gewesen, sagte die Regierungschefin, aber man sollte eine ehrliche Entschuldigung für Fehler auch annehmen "und nicht dazu nutzen, den Stab über die Person zu brechen". Bei seiner Ankunft im Gästehaus der Landesregierung hatte Menasse zuvor noch einmal bekräftigt, künftig sorgsam auf die Trennung von Literatur und politischer Debatte zu achten.

Um ein Haar Gast auf der Berlinale: Comandante Castro Festival-Chef spricht über eine geheim gehaltene Einladung Berlinale-Chef Dieter Kosslick hat nun verraten, dass er einst beinahe einen ganz besonderen Gast aus der Politik auf dem Filmfestival in der Hauptstadt präsentiert hätte. "US-Regisseur Oliver Stone hatte 2003 den Dokumentarfilm 'Comandante' über Fidel Castro gedreht, und ich ließ Castro über die kubanische Botschaft ausrichten: 'Lieber Comandante, mögen Sie auch kommen?'", sagte Kosslick dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der 2016 gestorbene frühere Staatschef von Kuba war nach Kosslicks Worten von der Einladung dann auch angetan: "Aber unsere Einladung erreichte ihn just ein paar Wochen vor dem Einmarsch in den Irak. Die Amerikaner waren sowieso stinkesauer, dass die Deutschen bei dem Krieg nicht mitmachen wollten." Der Besuch sei schließlich auf höchster politischer Ebene abgesagt worden. "Hinterher hat mir Castro einen freundlichen Brief geschickt und mich nach Kuba zum 50. Jahrestag der Revolution eingeladen", so Kosslick.

Trauerfeier für Theo Adam fand in Dresden statt Bassbariton war letzte Woche im Alter von 92 Jahren gestorben Familie, Freunde, Musikerkollegen und Bekannte haben in Dresden Abschied von dem Kammersänger Theo Adam genommen. Bei der Trauerfeier in der Loschwitzer Kirche, für deren Wiederaufbau in den 1990er Jahren der Künstler Benefizkonzerte gegeben hatte, erwiesen ihm auch prominente Kollegen wie Tenor Peter Schreier, Pianist Peter Rösel und Dirigent Hartmut Haenchen die letzte Ehre. Der Bassbariton, der in Wagner-Partien, Mozart- und Strauss-Rollen Weltgeltung erlangte, war vor gut einer Woche im Alter von 92 Jahren gestorben. Mitglieder des Dresdner Kreuzchors, dem auch Adam einst angehört hatte, sangen Bach.

Banksy-Werk für sechsstellige Summe verkauft "Snow" soll zunächst in Port Talbot bleiben Ein an einer Garagenwand in Wales aufgetauchtes Graffiti des Streetart-Künstlers Bansky hat für umgerechnet 115.000 Euro den Besitzer gewechselt. Der Käufer und Galerist John Brandler aus der südostenglischen Grafschaft Essex will das Kunstwerk zunächst mindestens für zwei Jahre in Port Talbot lassen, um den Tourismus in der strukturschwachen Industriestadt anzukurbeln, wie britische Medien berichteten. Auf "Snow" ist ein kleiner Junge mit einem Schlitten zu sehen, der mit ausgebreiteten Armen und herausgestreckter Zunge vermeintliche Schneeflocken auffängt. Blickt man um die Ecke, wird klar, dass es sich nicht um Schnee, sondern um einen Ascheregen aus einem brennenden Container handelt, der auf den Jungen herabrieselt.