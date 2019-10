Kulturnachrichten

Sonntag, 27. Oktober 2019

Meldepflicht für strafbare Inhalte im Internet Die Betreiber großer Social-Media-Plattformen sollen "Welt am Sonntag" zufolge künftig strafbare Inhalte dem Bundeskriminalamt melden müssen. Zudem sollen sie zur Auskunft über die nötigen Daten verpflichtet werden, berichtet die Zeitung. Dies sei Teil eines "Maßnahmenpakets gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität", das die Regierung am Mittwoch als Folge des Anschlags von Halle beschließen wolle. Bei Beleidigungen im Internet ist demnach vorgesehen, dass Staatsanwaltschaften künftig direkt tätig werden müssen.

Strickjacke von Kurt Cobain versteigert Eine Strickjacke des früheren Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain (1967-1994) ist in New York für 334 000 Dollar versteigert worden. Das sei der höchste Preis, der je bei einer Versteigerung für ein solches Kleidungsstück bezahlt worden sei, teilte das Auktionshaus Julien's Auctions mit. Die olivgrüne, verwaschene Strickjacke trug der Sänger 1993 fünf Monate vor seinem Tod bei einer «Unplugged»-Session des Musiksenders MTV. Eine Gitarre von Cobain brachte 340 000 Dollar. Die türkisfarbene Fender Mustang war 1993 eigens für den linkshändigen Musiker angefertigt wurde. Dazu gehört ein handgeschriebener Brief von Cobains Witwe Courtney Love, in dem es heißt, dass dieses Instrument eine Lieblingsgitarre des Grunge-Musikers gewesen sei. Die Versteigerung umfasste insgesamt mehr als 700 Memorabilien von Künstlern wie Elvis Presley, Janis Joplin, den Beatles, Michael Jackson, Madonna, Queen, Bob Dylan und Elton John.

Amazonas-Synode für verheiratete Priester Die Bischofssynode im Vatikan hat sich für die Priesterweihe von verheirateten Männern in regionalen Ausnahmefällen ausgesprochen. Die Mehrheit der Teilnehmer des Bischofstreffen zu Problemen in der Amazonas-Region stimmte am Samstag in Rom für den Vorschlag, "geeignete und anerkannte Männer" in dem Regenwaldgebiet zu Priestern weihen zu können, auch wenn sie eine Familie haben. Die Region ist besonders vom Priestermangel betroffen. Eine Synode fasst keine verpflichtende Beschlüsse, sondern gibt dem Papst lediglich Empfehlungen. Dieser verfasst dann ein eigenes Schreiben dazu.

Jüdische Kulturtage in Halle Zweieinhalb Wochen nach dem Terroranschlag auf die Synagoge in Halle beginnen am Sonntag die Jüdischen Kulturtage in der Saalestadt. "Wir denken, dass das gemeinsame Feiern der Vielfältigkeit die beste Antwort auf Engstirnigkeit und Hass auf den eigenen Nachbarn ist", sagte Anton Hieke vom Freundeskreis Leopold Zunz Zentrum, der die Veranstaltungen koordiniert. Deshalb seien auch keine Abstriche am Programm mit rund 40 Veranstaltungen gemacht worden. Musik und Tanz gehören ebenso zum Angebot wie Führungen durch das jüdische Halle.

Auseinandersetzung mit Heimatbegriff Die Intendantin des Berliner Maxim Gorki Theaters, Shermin Langhoff, fordert eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff "Heimat". "Insbesondere im politischen Raum hat er meiner Ansicht nach nichts zu suchen", teilte Langhoff der Deutschen Presse-Agentur mit. "Die Tatsache, dass wir nach dem rechtsextremistischen Terror des NSU und dessen Umfeld im 'Thüringer Heimatschutz', Heimat zum ministerialen Ressort machen, nicht aber ein Antidiskriminierungsressort zur Bekämpfung von Rassismus und Antisemitismus schaffen, ist mehr als ambivalent", erklärte Langhoff. Das Theater will sich in den kommenden drei Wochen mit der Frage beschäftigen, wie sich Zugehörigkeiten anders denken lassen. Geplant sind Premieren, Performances und eine Konferenz.