Meine perfekte Beerdigung Der Tod und Ich

Von Louise Brown

Über den Tod denken viele Menschen gar nicht nach. Dabei lohnt es sich - schon, um das Leben bewusster zu erleben. (imago / Arnulf Hettrich)

Über den eigenen Tod denken wir nur ungern nach. In dieser Reihe kommen Menschen zu Wort, die sich über ihre Vergänglichkeit Gedanken gemacht haben. Für die einen gehört der Tod zu ihrem täglich Brot, andere freuen sich an ihrem Glück, dass sie noch leben.

Manche Menschen haben beruflich mit dem Tod zu tun - Bestatter zum Beispiel. Was denken Sie über den Tod und über die eigene Vergänglichkeit? Andere versuchen das Leben anderer Menschen zu retten und scheitern - Krankenpfleger zum Beispiel. Wieder andere waren durch eine schwere Krankheit oder andere Umstände selbst vom Tod bedroht. Das Nachdenken über den eigenen Tod verstärkt die Erkenntnis über den Wert des Lebens. In dieser Reihe sprechen Menschen über die Gedanken, die sie sich über ihren eigenen Tod gemacht haben.

Teil 1: Kerzen statt Blumen

Mit 14 Jahren machte Seren Gören ein Praktikum bei einem Bestatter. Seitdem ist sie davon überzeugt, dass es ein schöner Beruf ist. Heute ist sie 26 Jahre alt und arbeitet tatsächlich in ihrem Traumberuf. Als Jugendliche wuchs sie in einer norddeutschen Kleinstadt auf. Neben dem Friedhof lag dort eine Eisdiele und schon damals ging sie mit dem Eis in der Hand über den Friedhof und fand die Gräber und die Atmosphäre faszinierend.

Als junge Bestatterin macht Seren Gören sich Gedanken über ihre eigene Beerdigung. (Deutschlandradio / Louise Brown)

Von ihrer eigene Beerdigung hat sie ganz genaue Vorstellungen. In ihrem Sarg möchte sie in einem schwarzen Samtkleid liegen, geschminkt mit einem bordeauxroten Lippenstift. Blumen hätten auf ihrer Beerdigung nichts zu suchen, sagt sie. "Ich möchte in einem Meer von Kerzen begraben werden." Es soll aber keine Trauerfeier werden, sondern eine Lebensfeier, bei der getanzt und gelacht wird.

Teil 2: Schüsse an der Autobahn

Firas Alshater stammt aus Syrien und lebt seit acht Jahren in Berlin. In Syrien verbrachte er neun Monate im Gefängnis. Bei seiner Verhaftung sagte einer der Polizisten zu den anderen, sie sollten ihn neben der Autobahn irgendwo umbringen. "Sie haben mich dort dann auf den Boden geschmissen, ihr Gewehr rausgenommen und haben zweimal geschossen. In dem Moment dachte ich, ich bin tod."

Firas Alshater wurde in Syrien verhaftet und wäre in der Haft beinahe gestorben. (Deutschlandradio / Louise Brown)

Obwohl er aus einer Kultur komme, in der Verstorbene nicht verbrannt werden, könne er sich genau das vorstellen. Seine Freunde könnten dann einen Teil seiner Asche mit auf eine Reise nehmen und sie überall auf der Welt verteilen. Wenn er aber begraben werde, dann an einem Ort, wo er sich heimisch und sicher fühle. Für ihn ist dieser Ort Deutschland.