Elf mehrsprachige Kurzdokus erzählen Geschichten aus einem vielstimmigen Alltag in Deutschland. (Pakin Songmor / EyeEm)

Farsi, Litauisch, Arabisch, Spanisch, Türkisch – in Deutschland werden hunderte Sprachen gesprochen. Elf Kurzdokus geben einigen von ihnen Raum zur Entfaltung. In jeweils zwei Sprachen (und manchmal noch mehr) erzählen wir dokumentarische Geschichten. Über den deutschen Alltag aus der Sicht eines afrodeutschen Kindes. Über Essen als Verbindung zur Heimat der eigenen Eltern oder Großeltern neben Aspekten der Nachhaltigkeit. Oder wir hören einem syrischen Schriftsteller zu, der immer Fragen zu seiner Flüchtlingsgeschichte gestellt bekommt, wenn er eigentlich über seine Literatur sprechen will.

Die elf Kurzdokus sind aber nicht nur mehrsprachig, sie machen auch die Sprache zum Thema. Wie verlernt man die Mutterspache nach fünfzehn Jahren Deutschland? Wie erlernt man die Vatersprache, wenn man den Vater nie kennengelernt hat? Gibt es immer eine klare Herkunftssprache? Lernt man im Integrationskurs überhaupt das Deutsch, das man im wirklichen Leben braucht? Und kann es jenseits von Mutter-, Vater-, Amts- und Behördensprache eine Sprache der Wahl geben?

Ursendung

Lingua Franca

Mehrsprachige Kurzdokus

Zusammengestellt von Ingo Kottkamp, Jenny Marrenbach und Katrin Moll

Mit Beiträgen von

Jasmina Al Qaisi

Mithu Sanyal und Jacinta Nandi

Jurate Braginaite

Rana Rezai und Sara Hoshyari

Laura Anh Thu Dang

Tania Palamkote

Sung Un Gang

Ali Hassanpour

Hiba Obaid und Lorin Celebi

Ahmad Katlesh und

Elsa M’bala

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: 56'31





Diese Sendung ist entstanden aus einer

Kooperation mit dem Goethe-Institut.