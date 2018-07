Kulturnachrichten

Montag, 2. Juli 2018

Mehr Gehalt für Zeitungsjournalisten Für viele der 13 000 Redakteure von deutschen Tageszeitungen gibt es mehr Geld Der Deutsche Journalisten-Verband und der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger einigten sich am frühen Montagmorgen in den Tarifverhandlungen in Hamburg. Nach Angaben des Journalistenverbandes steigen die Gehälter der Redakteure und festen freien Journalisten rückwirkend zum Mai 2018 um 1,9 Prozent sowie zum Mai 2019 um weitere 2,4 Prozent. Weiter gibt es eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro sowie zum 1. März 2020 weitere 600 Euro. Die Volontärs-Vergütungen steigen um 100 Euro. Die Dienstleistungsgewerkschaft verdi, die ebenfalls viele Redakteure vertritt, lehnte das Angebot der Verleger dagegen ab. Deren Zugeständnisse seien zu wenig, sagte Verhandlungsführer Matthias von Fintel. Die Gewerkschaft will ihre Mitglieder über den Vorschlag der Verleger abstimmen lassen - ausdrücklich ohne Zustimmungsempfehlung, wie eine Verdi-Sprecherin am Montagmorgen sagte. Sollten Verdi und die Verleger nicht auf einen Nenner kommen, könnten Streiks die nächste Konsequenz sein.

Naumburger Dom zum Unesco-Welterbe ernannt Unesco: "Naumburger Dom in einer Reihe mit Kathedrale von Amiens" Nach drei Anläufen nahm die UN-Kulturorganisation Unesco die Kathedrale in Sachsen-Anhalt am Sonntag bei ihrer Sitzung im bahrainischen Manama in die Liste des Weltkulturerbes auf. Das Welterbekomitee würdigte damit die künstlerischen Qualitäten des Doms, die Einblick in Kunst, Architektur und Technologie seiner Zeit geben. Der Naumburger Dom wurde in der Zeit zwischen 1213 und etwa 1250 errichtet. Er zählt zu den bedeutendsten Kathedralbauten des Hochmittelalters. Weltbekannt ist er für die Arbeiten des sogenannten Naumburger Meisters, der unter anderem die Stifterfiguren wie Uta von Naumburg schuf. Zweimal war die Aufnahme des Naumburger Doms samt der hochmittelalterlichen Landschaft an Saale und Unstrut vergeblich beantragt worden. Die jetzige Aufnahme in die Welterbeliste unterstreiche, "dass der Naumburger Dom ein Meisterwerk menschlicher Schöpferkraft ist", erklärte Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission. "Er steht in einer Reihe mit den Kathedralen von Amiens in Frankreich, Modena in Italien und Burgos in Spanien." Der Naumburger Dom ist die 44. Unesco-Welterbestätte in Deutschland. Bereits am Sonntag war der Archäologische Grenzkomplex Haithabu und Danewerk in Schleswig-Holstein in die Welterbeliste aufgenommen worden.

Islamwissenschaftler Fuat Sezgin gestorben Sezgins Wissenschaftssammlung in deutschen und türkischen Museen präsent Der renommierte Islamwissenschaftler Fuat Sezgin ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb der 93-Jährige am Wochenende in Istanbul. Sezgin gründete 1982 das Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Universität Frankfurt am Main, dessen langjähriger Leiter er war. Das Institut widmet sich dem Beitrag des arabisch-islamischen Kulturkreises zur Geschichte der Wissenschaften. Sezgins umfangreiche, mehrbändige "Geschichte des arabischen Schrifttums" wurde zu einem vielzitierten wissenschaftshistorischen Standardwerk. Sezgin wurde mehrfach für seine Arbeiten ausgezeichnet. 2001 erhielt er das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Den Hessischen Kulturpreis lehnte er im Jahr 2009 ab, weil er nicht zusammen mit Salomon Korn, dem damaligen Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, ausgezeichnet werden wollte, dessen Äußerungen zum Gaza-Krieg er ablehnte.