Kulturnachrichten

Freitag, 3. August 2018

Mehr Engagement für NS-Aufarbeitung gefordert Historiker Günter Morsch: Deutschland ist kein "Erinnerungsweltmeister" Der Berliner Historiker Günter Morsch hält es nicht für gerechtfertigt, dass Deutschland stolz auf seine Erinnerungskultur ist. Man ruhe sich auf den Leistungen der vergangenen Jahre aus, sagte er der "Welt". Die Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus sei viele Jahre hauptsächlich von Bürgerinitiativen und Opferverbänden getragen worden. Eine Wende der juristischen Aufarbeitung habe erst vor wenigen Jahren stattgefunden. Zudem seien viele Täter nicht angeklagt und bestraft worden. Das zeige, "dass wir eben nicht der Erinnerungsweltmeister sind". Die Art der Erinnerungsarbeit müsse überdacht werden, so Morsch. Dazu gehöre auch, dass Schulfächer wie Geschichte, Politik und Demokratieerziehung mehr Gewicht bekommen sollten, um das Wissen von Schülern zur Deutschen Geschichte zu verbessern. Als beruhigend bezeichnete Morsch, dass die "Faszination am Authentischen nach wie vor groß ist". Günter Morsch leitete 25 Jahre lang die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen in Brandenburg.

Ricarda-Huch-Preis für Ferdinand von Schirach Romane mit Einblick in die Welt der Verbrechen Ferdinand von Schirach wird mit dem Ricarda-Huch-Preis der Stadt Darmstadt ausgezeichnet. Die Jury hob in ihrer Begründung die Qualität der "gestochen scharfen Milieu- und Charakterstudien" des Autors und Strafverteidigers hervor, wie beispielsweise in seinen Bestsellern "Verbrechen" und "Schuld". Mit seinem Theaterstück "Terror", das einen Gerichtsprozess simuliert und am Ende die Theaterzuschauer über das Urteil abstimmen lässt, habe er eindrucksvoll gezeigt, dass Theater noch immer ein Verhandlungsort für gesellschaftliche Auseinandersetzung sein könne. Schirachs Erzählungen und Romane lieferten spannende und verstörende Einblicke in die Welt des Verbrechens, sagte auch Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert und wird Ferdinand von Schirach am 3. Oktober überreicht.

Hemingway-Kurzgeschichte erstmals veröffentlicht Werk spielt im befreiten Paris des Jahres 1944 Eine noch unveröffentlichte Kurzgeschichte des US-Schriftstellers Ernest Hemingway aus den 1950er Jahren ist erstmals in einem US-Magazin erschienen. Unter dem Titel "A Room on the Garden Side" (Ein Zimmer auf der Gartenseite) veröffentlichte das Literatur-Magazin "The Strand" das rund 2000 Wörter lange Werk. Hemingways Geschichte erzähle von einem US-Schriftsteller namens Robert in Paris kurz nach der Befreiung der französischen Hauptstadt von der Nazi-Besatzung durch die Alliierten. Im Protagonisten des Werks seien autobiografische Züge Hemingways zu erkennen, der im Zweiten Weltkrieg als Korrespondent tätig war und lange in Paris lebte, berichtete die "New York Times". Unbekannt ist die Geschichte nicht: sie befindet sich seit Jahrzehnten in der Hemingway-Sammlung der John-F.-Kennedy-Präsidentenbibliothek in Boston. Ernest Hemingway lebte von 1899 bis 1961. Er gilt als einer der erfolgreichsten US-Schriftstellers des 20. Jahrhunderts und erhielt für seine Novelle "Der alte Mann und das Meer" 1954 den Literaturnobelpreis.

Concertgebouw-Orchester entlässt Chefdirigent Gatti Musiker dementiert sexuelles Fehlverhalten Nach seiner fristlosen Entlassung als Chefdirigent des Amsterdamer Concertgebouw-Orchesters hat Daniele Gatti alle Beschuldigungen zu sexueller Belästigung entschieden zurückgewiesen. "Der Maestro hat seine Anwälte gebeten, seinen Ruf zu schützen und alle notwendigen Schritte zu unternehmen, wenn diese Hetzkampagne weitergeht" heißt es in einer Erklärung. Gatti sei "extrem überrascht", teilte sein Anwalt mit. Am Donnerstag hatte das Orchester mitgeteilt, man habe die Zusammenarbeit mit dem 56-jährigen Italiener "mit sofortiger Wirkung" beendet. Mehrere Musikerinnen hätten über "unangemessenes" Verhalten des Chefdirigenten geklagt. "Die Vertrauensbeziehung zwischen dem Orchester und dem Chefdirigenten ist irreparabel beschädigt", hatte das Orchester erklärt. Auch die "Washington Post" hatte in der vergangenen Woche über zwei Fälle von sexuellem Fehlverhalten des Dirigenten 1996 und 2000 berichtet. Daraufhin hatten Amsterdamer Musikerinnen von ähnlichen Erfahrungen berichtet. Nach dem Bericht in der "Washington Post" hatte Gatti sich bereits entschuldigt. Gatti war seit 2016 Chefdirigent in Amsterdam.

Das Erste zeigt einen "Tatort" in Echtzeit Der Schweizer Regisseur Dany Levy führte Regie Das Erste zeigt am kommenden Sonntag einen "Tatort", der komplett ohne Schnitt auskommt. "Die Musik stirbt zuletzt" ist die erste Folge der Krimi-Reihe, die in einem Take, mit einer einzigen Einstellung, gedreht wurde, wie der Sender mitteilte. Die Schauspieler mussten nach intensiven Proben 90 Minuten lang durchspielen. Regie bei dem "Tatort" aus Luzern führte der Schweizer Regisseur Dani Levy, der mit Kinofilmen wie "Alles auf Zucker" bekannt wurde. Die Kommissare Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer) ermitteln bei einem Benefizkonzert, das ein Unternehmer und Mäzen ausrichtet. Erpressung, dunkle Geheimnisse und ein Giftanschlag stören den Abend.

"Alf": Neuauflage der beliebten Serie aus den 80ern Der zottelige Alien wird zu einer neuen Erden-Familie ziehen Der vorlaute Außerirdische "Alf" kehrt zur Erde zurück: Die in den 1980er-Jahren beliebte TV-Serie werde beim Studio Warner Bros. neu aufgelegt, berichtete der "Hollywood Reporter". Der zottelige Alien - "Alf" ist eine Kurzform für "außerirdische Lebensform" - werde dabei auf der Erde eine neue Familie mit neuen Charakteren besuchen. Auch "Alf"-Autor Tom Patchett und Paul Fusco, der die Alf-Puppe bewegte und spielte, seien an dem Projekt beteiligt. Welcher Sender die Serie zeigen wird, ist noch unklar. Die in den USA von 1986 bis 1990 ausgestrahlte Serie des TV-Senders NBC hatte auch in Deutschland viele Fans.

Schallplatte gegen Internet-Zensur Zu hören sind zuvor zensierte journalistische Texte als Pop-Songs Die Journalistenorganisation "Reporter ohne Grenzen" will eine Musik-LP gegen Internet-Zensur veröffentlichen. Ende August soll die Doppel-LP auf Vinyl in limitierter Auflage erscheinen. Auf der Platte werden zuvor zensierte journalistische Texte als Pop-Songs zu hören sein. Die zu Pop-Songs umgewandelten Artikel handeln unter anderem von Polizeigewalt, Behördenkorruption oder der Verfolgung Oppositioneller in China, Ägypten, Thailand, Usbekistan und Vietnam.