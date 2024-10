Mehr als alte Akten

"Archive ermöglichen unsere Erinnerung"

Beim deutschen Archivtag in Suhl wird über KI-Einsatz in Archiven gesprochen. Es gebe aber weiterhin auch den Aha-Effekt, wenn Menschen in Archive gingen und staunten, was sich mit Dokumenten alles belegen lässt, berichtet Ralf Jacob vom Archivverband.