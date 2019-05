Der vielseitig in Pop- und Hochkultur arbeitende Choreograph Sidi Larbi Cherkaoui hat Glucks Oper "Alceste" in München neu auf die Bühne gebracht. Unser Kritiker Jörn Florian Fuchs hat einen Abend erlebt, der die Erwartungen nicht erfüllt hat. Mehr

Glucks "Alceste" in der Bayerischen Staatsoper

„Fridays for Future“, Rezos „Zerstörungsvideo“: Jugendliche werden politisch aktiv und engagieren sich. Was ihr Antrieb ist, hat Moderator Jan Böhmermann im Gespräch mit drei jungen Aktivisten am Nationaltheater Weimar diskutiert. Mehr