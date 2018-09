Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat in der "Bild"-Zeitung bezweifelt, dass es in Chemnitz zu Hetzjagden gekommen sei. Es gebe auch keine Belege für den im Video gezeigten Vorfall. Unser Korrespondent Frank Cappelan wundert sich, wieso Maaßen der Kanzlerin mit solchen Äußerungen in den Rücken fällt. Mehr