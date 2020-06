Kulturnachrichten

Mittwoch, 24. Juni 2020

Medien: US-Filmproduzent Steve Bing gestorben Der US-Filmproduzent Steve Bing ist laut US-Medienberichten gestorben. Der 55-Jährige sei von einem Hochhaus in Century City, einem Stadtteil von Los Angeles, gestürzt, meldete die "Los Angeles Times" unter Berufung auf Ermittler. Bing war unter anderem Co-Autor der US-Abenteuerkomödie "Kangaroo Jack" und finanzierte den computeranimierten Kinderfilm "Der Polarexpress". Bekannt wurde er auch durch seine Beziehung zur britischen Schauspielerin Liz Hurley. Der frühere US-Präsident Bill Clinton, der mit Bing befreundet war, äußerte sich erschüttert. Bing habe ein großes Herz gehabt, schrieb Clinton auf Twitter.

Kulturstiftung des Bundes fördert Stadtbibliotheken Die Kulturstiftung des Bundes will 13 Stadtbibliotheken mit insgesamt 2,13 Millionen Euro unterstützen. Öffentliche Bibliotheken wirkten in besonderer Weise in die Stadtgesellschaft hinein, hieß es in einer Mitteilung. Zudem förderten sie mit ihren Angeboten den demokratischen Zusammenhalt. Bisher werden 28 Institutionen durch das Programm gefördert, bis 2022 will die Bundesstiftung insgesamt 5,6 Millionen Euro in das Programm stecken. Dieses Mal werden Bibliotheken in Chemnitz, Erfurt, Greifswald, Hamburg, Kempten, Münster, Rosenheim, Straubing, Ulm, Wanzleben-Börde und Wiesbaden sowie Gemeindebibliotheken der Region Partheland bei Leipzig und die Büchereizentrale Schleswig-Holstein aufgenommen.

Solidarität mit Serebrennikow vor Urteil am Freitag In Moskau wächst der Widerstand gegen eine mögliche Verurteilung des russischen Starregisseurs Kirill Serebrennikow zur Haft im Straflager. In dem international als Schauprozess gegen die liberale Kunstszene kritisierten Verfahren soll an diesem Freitag das Urteil gesprochen werden. „Milde! für Serebrennikow", schrieb die Boulevardzeitung "Moskowski Komsomolez" auf ihrer Titelseite. Die Zeitung "Wedomosti" warnte vor Zuständen wie zu Zeiten von Diktator Josef Stalin, der Künstler und Wissenschaftler reihenweise in Straflager werfen ließ. In seinem Schlusswort am Montag beteuerte Serebrennikow seine Unschuld: Er habe noch nie etwas zum Schaden anderer Lebewesen getan und nie unehrlich gehandelt, sagte er.

Kulturprogramm der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vorgestellt "Europa erleben, erfühlen, erfahren" - unter diesem Motto steht das Kulturprogramm zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Start sei wie für die Ratspräsidentschaft der 1. Juli, teilten die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland und das Goethe-Institut in Brüssel mit. Kernstück ist demnach das interaktive Kunstwerk "Earth Speakr" des dänisch-isländischen Künstlers, Olafur Eliasson, der in Berlin lebt. Auf einer digitalen Plattform sollen junge Menschen von ihren Hoffnungen und Ideen für die Zukunft Europas und der Erde erzählen und dazu Sprachbotschaften hinterlassen. Am 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung, dem 3. Oktober 2020, präsentiert das Goethe-Institut in Brüssel zudem die interaktive Kunstinstallation "Verschwindende Wand". Das Kunstwerk besteht den Angaben zufolge aus 6.000 Zitaten der europäischen Hoch- und Popkultur, gedruckt auf Holzklötze. Nach der Enthüllung haben Passanten die Möglichkeit, diese mitzunehmen. Zurück bleibt nur der durchsichtige Rahmen.