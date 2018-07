Kulturnachrichten

Dienstag, 31. Juli 2018

Medien: Kiefer Sutherlands "24" feiert Comeback Ob Sutherland selbst mitspielen werde, sei unklar Die Echtzeitserie "24" mit Kiefer Sutherland soll Medienberichten zufolge ein weiteres Mal wiederbelebt werden. Die Serienmacher Joel Surnow und Bob Cochran arbeiteten derzeit am Drehbuch für eine Neuauflage, berichteten die Magazine "Hollywood Reporter" und "Variety" übereinstimmend. Dabei soll diesmal die Vorgeschichte des von Sutherland gespielten Anti-Terror-Agenten Jack Bauer erzählt werden. Es sei aber unklar, ob der 51-Jährige auch selbst mitspielen werde. Die Thrillerserie, in der in 24 Folgen jeweils ein Tag im Leben von Jack Bauer erzählt wird, wurde in acht Staffeln von 2001 bis 2010 ausgestrahlt. Später kehrte Sutherland für eine verkürzte Staffel zurück.

Diskuswerfer Robert Harting wird Kunstwerk Lichtprojektion in Berlin zum Karriereende Der Sportler Robert Harting wird kurz vor seinem letzten Auftritt bei einer internationalen Meisterschaft eine besondere Ehre zuteil. Vom 31. Juli bis zum 8. August wird in Berlin im Rahmen des Festival of Lights eine überdimensionale Projektion des London-Olympiasiegers und dreimaligen Weltmeisters auf der Fassade eines Hochhauses am Breitscheidplatz zu sehen sein. "Es ist Robert Hartings letzte Europameisterschaft, und dies in seiner Heimatstadt Berlin. Das Finale einer großartigen Karriere wollen wir mit einer ganz besonderen Kunstaktion dieses Berliner Ausnahmesportlers begleiten und würdigen", sagte Birgit Zander, Leiterin des Festivals. Harting bestreitet bei der EM in Berlin seine letzte große Meisterschaft.

Frankreich führt Handyverbot an Schulen ein Gilt für Vorschulen, Grundschulen und weiterführende Schulen Das französische Parlament hat ein gesetzliches Handyverbot an Frankreichs Schulen beschlossen. Das Handyverbot wird an Vorschulen, Grundschulen und weiterführenden Schulen gelten. Es betrifft demnach Kinder und Schüler im Alter von drei bis 15 Jahren. Französische Gymnasien (Lycées) haben die Möglichkeit, ebenfalls ein Handyverbot einzuführen, sind aber nicht dazu verpflichtet.

Die neue Regelung sieht ein Komplettverbot internetfähiger Geräte wie Handys, Tablets und Smartwatches in allen Räumlichkeiten und bei schulischen Aktivitäten auch außerhalb des Schulgebäudes vor. Ausnahmen gibt es für den Gebrauch für den Unterricht selbst sowie für Kinder mit einer Behinderung.

TV-Sender CBS hält trotz Vorwürfen an Chef fest Unabhängige Ermittlung eingeleitet Der wegen Belästigungsvorwürfen unter Druck geratene Geschäftsführer des US-TV-Senders CBS bleibt vorerst Chef des Fernsehnetzwerks. Eine unabhängige Ermittlung zu den Anschuldigungen gegen Les Moonves werde eingeleitet, teilte der Konzern mit. In der vergangenen Woche hatte das Magazin "The New Yorker" berichtet, Moonves habe zwischen den 80er und späten Nullerjahren sechs Frauen bedrängt, mit denen er beruflich zu tun hatte. Laut "New Yorker" soll Moonves Berührungen und Küsse bei Geschäftstreffen erzwungen haben. Zwei der Frauen schilderten, er habe sie körperlich eingeschüchtert oder ihnen gedroht, ihre Karrieren zu zerstören. Moonves räumte gegenüber dem Magazin ein, dass es vor Jahrzehnten Zeiten gegeben habe, als er Frauen mit seinen Avancen Unbehagen bereitet haben möge. "Das waren Fehler, und ich bereue sie enorm." Doch habe er nie seine Position missbraucht, um einer Person zu schaden oder deren berufliches Fortkommen zu behindern.

Bayreuther Premierenwoche endet mit "Walküre" Dirigiert von Star-Tenor Plácido Domingo Mit der Oper "Die Walküre" endet heute die Premierenwoche der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele. Zu sehen ist der zweite Teil des "Ring des Nibelungen" in der umstrittenen Inszenierung von Frank Castorf. Die drei anderen Teile - "Das Rheingold", "Siegfried" und die "Götterdämmerung" - stehen in diesem Jahr nicht mehr auf dem Spielplan. Als Siegmund ist Stephen Gould zu sehen, der auch den Tristan in "Tristan und Isolde" singt, als Sieglinde steht Anja Kampe auf der Bühne. In der Rolle der Brünnhilde singt Catherine Foster. Sie verkörpert die Walküre im Castorf'schen Ring von Beginn an. Eine Besonderheit ist in diesem Jahr der Mann am Pult. "Die Walküre" wird dirigiert von Star-Tenor Plácido Domingo. Die Festspiele enden am 29. August.

Urteil zu NS-Raubkunst Zwei Cranach-Bilder bleiben in US-Museum Zwei von den Nazis geraubte Gemälde des Renaissance-Künstlers Lucas Cranach des Älteren sollen in einem kalifornischen Museum bleiben. Wie ein US-Berufungsgericht entschied, ist das Norton Simon Museum in Pasadena der rechtmäßige Besitzer des zweiteiligen Altarbilds mit einer lebensgroßen Darstellung von Adam und Eva. Für Marei von Saher, Erbin des jüdischen Kunstsammlers Jacques Goudstikker, endet ein langjähriger Rechtsstreit damit mit einer Niederlage. Laut den Gerichtsakten hatte NS-Reichsmarschall Hermann Göring die Familie des Kunsthändlers aus Amsterdam 1940 zum Verkauf dieser Bilder gezwungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hätten die Alliierten die Raubkunst an die Niederlande zurückgegeben. Die Familie Goudstikker habe damals entschieden, die Werke nicht zurückzufordern. Ihr Wert wird heute auf 24 Millionen Dollar geschätzt.

Filmorchester Babelsberg vor dem Aus Grund: lärmende Bauarbeiten vor dem Studio Der Intendant des Filmorchesters Babelsberg, Claus-Dieter Beyer, hofft angesichts des Aus für sein Orchester auf Unterstützung der Landesregierung. Das sei traurigerweise die einzige Alternative, sagte Beyer im Deutschlandfunk Kultur. Wegen Baulärms kann das Studio derzeit nicht für Tonaufnahmen genutzt werden. Damit fielen Haupteinnahmequellen weg. Beyer kündigte an, die 66 Ensemblemitglieder entlassen zu müssen. Hier räche sich der stiefmütterliche Umgang des Landes Brandenburg mit Subventionen. Das Orchester wird nur zur Hälfte vom Land finanziert. Die andere Hälfte - rund 1,7 Millionen Euro pro Jahr - muss es selbst beisteuern. 60 Prozent davon über Musikeinspielungen für Filmproduktionen.

Deutscher Preis für Denkmalschutz vergeben Höchste Auszeichnung auf diesem Gebiet an zwölf Persönlichkeiten und Gruppen Der Deutsche Preis für Denkmalschutz geht in diesem Jahr an zwölf Persönlichkeiten und Gruppen. Die Preisträger haben sich "in besonderem Maße um die Erhaltung des baulichen und archäologischen Erbes verdient gemacht", wie das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz am in Bonn mitteilte. Der Preis versteht sich als höchste Auszeichnung auf diesem Gebiet in Deutschland. Ein Karl-Friedrich-Schinkel-Ring geht jeweils an Jerzy Ilkosz aus Breslau in Polen und Alexander Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Sayn aus Rheinland-Pfalz. Je eine "Silberne Halbkugel" geht zudem an: den Arbeitskreis für Erdstallforschung aus Bayern, den Förderkreis Bahnhof Belvedere in Nordrhein-Westfalen, die Bauhütte Stadtgottesacker in Sachsen-Anhalt, den Freundeskreis Schloss Wildenfels in Sachsen und den Verein Wassermühle Karoxbostel in Niedersachsen. Mit dem Journalistenpreis werden Kathrin Beck vom ZDF, Daniela Lentin und Simone Augustin vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, Till Raether von der "Süddeutschen Zeitung" sowie Manfred Kubiak und Arthur Penk von der "Heidenheimer Zeitung" ausgezeichnet. Der Internetpreis geht an Karin Berkemann, Dieter Bartetzko und Julius Reinsberg von www.moderne-regional.de.

1700 Jahre alter Sarkophag präsentiert Rheinisches Landesmuseum Bonn stellt Fund aus der Römerzeit vor Das Rheinische Landesmuseum Bonn hat in seinem Depot in Meckenheim einen neuen Grabfund aus der Römerzeit vorgestellt. Der 1.700 Jahre alte Sarkophag mit den Gebeinen einer Frau sowie zahlreichen Grabbeigaben wurde im vergangenen Jahr im Zuge von Kanalarbeiten in Zülpich entdeckt. Es handelt sich um den ersten römerzeitlichen Sarkophag-Fund im Rheinland außerhalb Kölns seit mehr als zehn Jahren. Der 2,30 mal 1,10 Meter große Sarkophag barg neben dem gut erhaltenen Skelett einer Frau zahlreiche Gebrauchsgegenstände, Schmuck und Kosmetika, darunter ein kunstvoller Handspiegel aus Silber, Glasfläschchen mit Salben und Duftstoffen, Fingerringe aus Silber sowie eine Halskette aus Gagatperlen.

Designer Milla: Einheitsdenkmal gehört in den Osten Es vor dem Reichstag zu errichten, sei "historischer Unsinn" Das in Berlin geplante Einheitsdenkmal gehört nach Ansicht des mit dem Projekt betrauten Kreativdirektors Johannes Milla "definitiv" in den Osten der Stadt. "Denn dort, nicht in Westberlin, wagten sich mutige Bürger auf die Straße, wagten den Widerstand gegen das SED-Regime", sagte Milla der "Berliner Zeitung". "Diese Bürger in Westberlin zu ehren, wäre historischer Unsinn." Derzeit macht sich eine Bürgerinitiative mit einer auf 77 Tage angesetzten allabendlichen Demonstration dafür stark, das Einheitsdenkmal nicht vor dem Berliner Schloss, sondern vor dem Reichstag zu errichten. Er gehörte während der Teilung der Stadt zum Westen, die Mauer verlief unmittelbar dahinter. Milla, dessen Stuttgarter Firma Milla & Partner den Wettbewerb zum Denkmal gewonnen hat, verwies auf die Beschlüsse des Bundestags. Schon damals seien beide Varianten in der Debatte gewesen, das Parlament habe sich aber ausdrücklich für den Platz vor dem Schloss entschieden, sagte er.