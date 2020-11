Kulturnachrichten

Mittwoch, 25. November 2020

Medien: Bund plant Gelder für "House of Jazz" ein Das in Berlin geplante "House of Jazz" nimmt Gestalt an - zunächst auf dem Papier. Der Bund ist nach Medienberichten grundsätzlich bereit, das vom Trompeter Till Brönner mitinitiierte Projekt finanziell zu unterstützen. Für den Rohausbau der "Alten Münze" soll der "Berliner Zeitung" und der Plattform "The Pioneer " zufolge das Land Berlin aufkommen, für die restlichen Sanierungskosten von 13,2 Millionen Euro der Bund. Hinzu kämen Zuschüsse für das Programm und den Finanzbedarf in Millionenhöhe. Die Beschlussvorlage aus dem Büro von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) soll im Haushaltsausschuss des Bundestages beraten werden. Das "House of Jazz" solle 2026 eröffnet werden.

Museumsbund: Keine Kurzarbeit in Museen Der Deutsche Museumsbund warnt vor einer Gefährdung der Museen durch Kurzarbeit in der Corona-Krise. Auch wenn Museen für den Publikumsverkehr geschlossen seien, gehe die Arbeit in den Häusern weiter und müsse entsprechend gesichert werden, sagte der Präsident des Deutschen Museumsbundes, Eckart Köhne, in Berlin. So müssten etwa die Sammlungen überwacht und erhalten oder neue digitale Angebote für den Zugang entwickelt werden. Auch die Forschungsarbeit gehe weiter. Die Träger der Museen sollten daher auf die Anordnung von Kurzarbeit verzichten, so Köhne weiter. Vielmehr sollten die Potenziale der Einrichtungen in der Krise genutzt werden.

Studie: Blasmusiker können Abstände verringern Neue Ergebnisse aus der Aerosol-Studie mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks: Die Seitenabstände beim Musizieren mit Blasinstrumenten können verringert werden, ohne das Ansteckungsrisiko zu vergrößern. Als ausreichend gilt den Forschern der Universitätskliniken in München und Erlangen zufolge ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern. Empfohlen wurden bisher zwei Meter. Nach vorn sollten jedoch zwei Meter Abstand bis zum nächsten Instrumentalisten gehalten werden. Für die Querflöte seien drei Meter angemessen. Die Empfehlungen setzen voraus, dass der Raum permanent gelüftet wird. Der Manager des Symphonieorchesters, Nikolaus Pont, hofft, dass die Studienergebnisse schnell Eingang in neue Vorgaben für den Kulturbetrieb finden. Damit könne wieder ein größeres Repertoire zur Aufführung gebracht werden.

Melbourne plant riesiges Museum Australiens Kulturmetropole Melbourne plant ein riesiges Museum für zeitgenössische Kunst. Der neue Kunsttempel soll mit 30 000 Quadratmetern Innenfläche doppelt so groß sein wie das Pendant in Sydney und fast so groß wie die Tate Modern in London. Zudem sei ein 18 000 Quadratmeter großer Garten geplant, berichtete die Zeitung "The Age". Mehrere Cafés, ein riesiges Designgeschäft und ein Bildungstrakt mit Hörsälen sollen das Megaprojekt abrunden. Der Staat will 1,46 Milliarden australische Dollar beisteuern, aber es würden noch Investoren gesucht, um das Museum zu bauen. Voraussichtlich soll der Bau 2028 fertig sein.

Zahl der Verschwörungstheoretiker offenbar stabil Die Zahl der Anhänger von Verschwörungstheorien ist nach Einschätzung des Experten Michael Butter von der Universität Tübingen in den vergangenen Monaten nicht gestiegen. Vielmehr glaubten die Menschen weiterhin daran, die schon vorher für die Theorien offen waren, sagte er der Katholischen Nachrichten-Agentur. Butter riet aber dazu, besonders die Bewegung der "Querdenker" im Auge zu behalten, da Verschwörungstheorien zu Radikalisierung und Gewalt führen könnten. Eine Gefahr für die Demokratie sieht der Experte nicht. Dazu sei die Bewegung zu klein und die deutsche Demokratie zu stabil.

Dresdner Philharmonie feiert Jubiläum ohne Gäste Die Dresdner Philharmonie muss ihren 150. Geburtstag wegen der Coronapandemie ohne Gäste feiern. Statt einer Festwoche wird es ein Konzert am Sonntagabend unter Leitung von Chefdirigent Marek Janowski geben, das live im Deutschlandfunk Kultur, MDR Kultur, MDR Klassik und bei Arte Concertadio übertragen wird. Seit fünf Jahren habe man das Jubiläum geplant, sagte Intendantin Frauke Roth, dennoch ließen sich die Musikerinnen und Musiker nicht unterkriegen. Im Moment könne man aber nur auf Sicht planen. Sicher sei aber, dass man die Jubiläumsfeier irgendwann mit dem Publikum und der Stadt nachholen werde, so die Intendantin.

Leitung der Berliner Museen wird neu sortiert Die Führungsebene der Berliner Museumslandschaft wandelt sich. Die Leitung der Nationalgalerie, die Udo Kittelmann innehatte, wird künftig auf drei Positionen verteilt, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mitteilte. Neue Leitungspositionen gibt es demnach für die Alte Nationalgalerie (mit der Friedrichswerderschen Kirche), für die Neue Nationalgalerie (mit dem künftigen Museum des 20. Jahrhunderts, dem Museum Berggruen und der Sammlung Scharf-Gerstenberg) und für das Museum Hamburger Bahnhof. Kulturstaatsministerin Monika Grütters erklärte, es sei eine gute Nachricht, dass die Leitung der Staatlichen Museen breiter aufgestellt werde.

Tschechische TV-Legende Mouckova gestorben Die frühere tschechoslowakische Nachrichtensprecherin und Fernsehlegende Kamila Mouckova ist tot. Sie starb bereits am Dienstag im Alter von 92 Jahren, wie das tschechische öffentlich-rechtliche Fernsehen CT bekanntgab. Am 21. August 1968 hatte Mouckova live über den Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in die damalige CSSR berichtet, obwohl sowjetische Soldaten mit vorgehaltener Maschinenpistole hinter ihrem Rücken im Studio standen. Später beteiligte sich Mouckova an Untergrundsendungen gegen die Besatzer. Ihr Engagement brachte ihr den Rauswurf aus dem Fernsehen ein. Bis zur Wende 1989 arbeitete sie unter anderem als Putzfrau und Verkäuferin. Sie gehörte zu den Unterzeichnern der Charta 77 für mehr Bürgerrechte. In den vergangenen Jahren erhielt sie mehrere Auszeichnungen.

Berliner Verlagspreis geht an drei Verlage Die Berliner Verlage AvivA, Edition Orient und Querverlag bekommen den diesjährigen Berliner Verlagspreis. Das teilte die Wirtschaftsverwaltung als Ausloberin mit. Demnach erhält der AvivA Verlag, der Bücher von Schriftstellerinnen vor allem aus den 1920er-Jahren herausbringt, den mit 35 000 Euro dotierten Großen Verlagspreis. Der Verlag Edition Orient, der Literatur aus dem arabischen, persischen und türkischen Kulturraum herausbringt, sowie der auf lesbische und schwule Literatur spezialisierte Querverlag werden mit je 15 000 Euro bedacht. Mit den Preisen solle der Verlagsstandort Berlin gestärkt werden, erklärten Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Der Verlagspreis wird seit 2018 verliehen. Bewerben können sich Berliner Verlage mit einem Jahresumsatz von bis zu zwei Millionen Euro.

Historiker begrüßt Idee für "Haus der Demokratie" Der Historiker Christoph Cornelißen von der Goethe-Universität Frankfurt am Main hat die Idee von Kulturstaatsministerin Grütters, der Frankfurter Paulskirche ein "Haus der Demokratie" als Kommunikations- und Reflexionsort an die Seite zu stellen, gelobt. Wenn öffentliche Gelder zur Stärkung des demokratischen Bewußtseins bereitgestellt würden, würde er die grundsätzliche Idee begrüßen, sagte er im Deutschlandfunk Kultur. Der "deutsche Westen und und Südwesten ist einer der Kernorte der Demokratiebewegung des 19. Jahrhunderts gewesen". Und Frankfurt als freie Reichstadt sei über Jahre und Jahrzehnte ein Ausweis für demokratische, republikanische Begehren geblieben. Von daher wäre die Ansiedlung einer solchen Stiftung in Frankfurt gut zu begründen, so der Historiker.