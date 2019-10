Kulturnachrichten

Freitag, 25. Oktober 2019

Max Riemelt bekommt den Filmpreis der Stadt Hof Der 35-Jährige sei ein herausragender Darsteller, der seine Rollen mit Klugheit, Intensität und subtilen Emotionen ausfülle, teilten die Hofer Filmtage mit.

Mit dem undotierten Filmpreis würdigt die Stadt Hof seit 1986 Impulsgeber des deutschen Films, die eng mit dem Festival verbunden sind. Zu den Preisträgern zählten Doris Dörrie, Wim Wenders, Werner Herzog, Jessica Schwarz und Aylin Tezel. Der mit 10 000 Euro dotierte Förderpreis Neues Deutsches Kino geht in diesem Jahr nach Mitteilung des Festivals an "Coup", den ersten Spielfilm von Sven O. Hill. Die Filmtage enden am Sonntag. Sie zählen zu den wichtigen Filmfestivals im deutschsprachigen Raum.

Trump bestellt große US-Zeitungen ab Das Weiße Haus hat seine Abonnements der "New York Times" und "Washington Post" gekündigt. Damit würden erhebliche Einsparungen im Haushaltsposten für Abos erzielt, erklärte die Sprecherin der US-Regierungszentrale, Grisham. Beide Zeitungen werden von US-Präsident Trump regelmäßig attackiert. Er wirft den kritisch über ihn berichtenden Blättern vor, ihn "schrecklich" zu behandeln und Falschnachrichten zu verbreiten.

Das Deutsche Auswandererhaus wird erweitert Es ist das einzige Migrationsmuseum in Deutschland - das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven. Bis zum Frühjahr 2021 bekommt es einen Neubau, damit gesellschaftlich brisante Themenschwerpunkte Platz finden. Mit dem neuen Dauerausstellungsteil soll gezeigt werden, dass Konflikte in Einwanderungsgesellschaften zum Alltag gehörten, sagte Direktorin Simone Eick. Bisher dokumentiert das Haus 300 Jahre Aus- und Einwanderungsgeschichte. Für die Erweiterung wollen Bund und Land zwölf Millionen Euro investieren. Die Stadt stellt das Grundstück. Das Haus wurde 2007 als Europas "Museum des Jahres" ausgezeichnet.

Der Schriftsteller F. C. Delius wird Ehrendoktor Der 76-jährige hat die Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät der Universität Rostock erhalten. Zur Begründung hieß es, Delius verbinde die wissenschaftlich historisch fundierte Erschließung theologisch und gesellschaftlich relevanter Themen mit literarisch fiktiven Deutungen. Der 1943 in Rom geborene Schriftsteller und Literaturwissenschaftler, der 2011 mit dem renommierten Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet wurde, setzt sich in seinem Gesamtwerk unter anderen mit der zeitgeschichtlichen Entwicklung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg und mit den gesellschaftlichen Funktionen von Literatur auseinander. Zu seinen Werken zählen zum Beispiel "Die Zukunft der Schönheit", "Warum Luther die Reformation versemmelt hat", "Die Birnen von Ribbeck" und "Die linke Hand des Papstes".