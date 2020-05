Matthias Goerne zu neuem Hilfspaket für Künstler "Die späte Hilfe ist höchst notwendig"

Moderation: Gabi Wuttke

Der Bariton Matthias Goerne forderte in einem offenen Brief Unterstützungsmaßnahmen für Künstlerinnen und Künstler - abseits von Hartz IV. Nun ging die Kulturstaatsministerin darauf ein und kündigte weitere Hilfen an. (imago images / Rudolf Gigler)

Monika Grütters kündigt ein umfangreiches Hilfsprogramm für Künstler an. Vor drei Wochen hatte Matthias Goerne in einem offenen Brief Unterstützung für diese Berufsgruppe angemahnt. Nun sagt er, die Ankündigung sei ein ermutigendes Zeichen.

Vor drei Wochen schrieb der Bariton Matthias Goerne gemeinsam mit Anne-Sophie Mutter und weiteren Künstlerinnen und Künstlern einen offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Darin erinnerten sie an die prekäre Lage von Künstlern und forderten adäquate Ausfallhonorare ein, um nicht zum Sozialfall zu werden – und mit ihnen gleich weitere Beschäftigte, die von den Künstlern wiederum abhängen.

Nachdem gestern Angela Merkel die Lage der Künstler erneut auf die Tagesordnung gesetzt hat, antwortete heute Grütters in der "Welt am Sonntag" auf den drei Wochen alten Brief. Sie kündigte zur Abfederung der Einnahmeausfälle ein umfangreiches Unterstützungsprogramm an, das "über die bisherigen Maßnahmen hinausgeht". Dazu verhandle sie mit Bundesfinanzminister Scholz und dem Parlament auf "Hochtouren" und mit "ehrgeizigen Zielen".

"Späte Hilfe ermutigend und höchst notwendig"

Die späte Antwort und die Aussicht auf Hilfe von Bundeskanzlerin Merkel und Monika Grütters seien sehr ermutigend, aber auch höchst notwendig, sagt der Initiator des offenen Briefs, Matthias Goerne. Viele Künstler müssten sich schon in normalen Zeiten mit geringen Honoraren über Wasser halten, diese hingen nun "total in der Luft".

Ob die späte Reaktion etwas mit seinem offenen Brief zu tun habe, wisse er nicht. Die Initiative jedenfalls, Künstlern unter die Arme zu greifen, habe viel zu lange gedauert: "Wenn die Hilfe jetzt wirklich so kommt und die wirklich zugeschnitten ist auf die jeweiligen Bedürfnisse der unterschiedlichen Kunstrichtungen, dann kann man vielleicht das Schlimmste verhindern."

Konsequenzen für die kulturelle Vielfalt

Wenn die Krise aber noch sehr viel länger anhalte und irgendwann die Bereitschaft, Geld auszugeben, abreiße, dann werde es "doch ein massenhaftes Sterben von Kunstschaffenden geben". Diese müssten sich "zwangsläufig einen vollkommen anderen Broterwerb" suchen, was wiederum Konsequenzen für die kulturelle Vielfalt in Deutschland hätte.

(ckr)