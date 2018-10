Kulturnachrichten

Samstag, 13. Oktober 2018

Matthias Brandt bei Hessischem Filmpreis geehrt Schauspieler wurde mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet Der Schauspieler Matthias Brandt ist bei der Verleihung des Hessischen Film- und Kinopreises mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet worden. Der 57-Jährige nahm die Auszeichnung in der Alten Oper in Frankfurt persönlich entgegen. Der Komiker Olli Dittrich würdigte Brandt und sagte: "Er ist ein Titan für mich. Man kann ihm beim Denken zusehen, das ist die höchste Kunst." Brandt spielt im Münchner "Polizeiruf 110" den Hauptkommissar Hanns von Meuffels. Zu den beruflichen Stationen des gebürtigen Berliners gehören das Wiesbadener Staatstheater und das Frankfurter Schauspiel. Den mit 7500 Euro dotierten Newcomer-Preis erhielt die Produzentin und Filmemacherin Isabel Gathof.

Nguyen Ngoc Tu auf Buchmesse ausgezeichnet Vietnamesische Schriftstellerin für ihren Erzählband "Endlose Felder" geehrt Die vietnamesische Schriftstellerin Nguyen Ngoc Tu ist auf der Frankfurter Buchmesse mit dem LiBeraturpreis ausgezeichnet worden. Der Publikumspreis würdigt ihren Erzählband "Endlose Felder", der Geschichten aus dem Mekong-Delta enthält. Die 1976 geborene Nguyen ist in Vietnam bereits zur Beststeller-Autorin avanciert. Die Literaturkritikerin Katharina Borchardt lobte eine zu Herzen gehende sozialrealistische Melancholie der Geschichten zwischen Wasser und Land. Die Autorin erzähle sehr persönlich, mache die Gefühle ihrer Figuren intensiv erfahrbar und schildere deren Boote und Hütten mit vielen Details. Der LiBeraturpreis wird jährlich an Schriftstellerinnen aus Afrika, Asien, Lateinamerika oder der arabischen Welt vergeben. Er ist mit 3.000 Euro dotiert und mit einer Einladung zur Frankfurter Buchmesse verbunden. Nguyen wurde von Lesern und Leserinnen aus acht Kandidatinnen ausgewählt, die die Fördergesellschaft Litprom vorschlug.

Bildungsstätte Anne Frank zieht Buchmesse-Bilanz Weiteres Erstarken des Rechtspopulismus diagnostiziert Die Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank zieht mit Blick auf das Thema Rechtspopulismus auf der Buchmesse eine gemischte Bilanz. Die Bildungsstätte sei erleichtert, dass Akteure der Neuen Rechten ihre im vergangenen Jahr sehr erfolgreiche Strategie der Raumnahme nicht in dem Maß hätten wiederholen können, erklärte der Direktor der Bildungsstätte, Meron Mendel, in Frankfurt. Zugleich habe die Messe aber auch in diesem Jahr ein Erstarken des Rechtspopulismus widergespiegelt. Als Zentrum für politische Bildung und Beratung Hessen entwickelt die Bildungsstätte Anne Frank Konzepte und Methoden, um Jugendliche und Erwachsene für die aktive Teilhabe an einer offenen und demokratischen Gesellschaft zu stärken.

Joachim-Ringelnatz-Preis für Nikolaus Heidelbach Preis wird erstmals auch in der Kategorie "Kunst" vergeben Der Kinderbuchautor und -illustrator Nikolaus Heidelbach erhält den neu konzipierten Joachim-Ringelnatz-Preis 2018. Die Auszeichnung wird erstmals in der Kategorie "Kunst" vergeben, wie die Stadt Cuxhaven mitteilte. "Mit seinem Werk setzt er Kindern in wundersamen Bildern 'Flöhe in die Ohren' und stiftet sie so wie vor ihm Joachim Ringelnatz zu riskantem Blödsinn an", hieß es zur Begründung. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 9. November in Cuxhaven übergeben. Nikolaus Heidelbach ist der Sohn des Malers Karl Heidelbach (1923-1993). Er studierte Germanistik, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften in Köln und Berlin und lebt heute als freischaffender Künstler in Köln.

Taiwan eröffnet weltweit größtes Kulturzentrum In der Stadt Kaohsiung mit einer Größe von 141 000 Quadratmetern Das weltweit größte Zentrum für darstellende Künste unter einem Dach ist in der südtaiwanesischen Hafenstadt Kaohsiung eröffnet worden. Der Komplex hat eine überdachte Fläche von 141 000 Quadratmetern - soviel wie 20 Fußballfelder. Das vom niederländischen Architektenbüro Mecanoo entworfene Zentrum in der Drei-Millionen-Metropole beherbergt ein Opernhaus, eine Konzerthalle, ein Schauspielhaus, eine Kammermusikhalle und Kongresssäle. Auch ist ein Amphitheater angeschlossen. Die Kosten wurden auf 300 Millionen Euro beziffert. In der Konzerthalle steht Asiens größte Orgel aus dem Hause des traditionsreichen deutschen Orgelbauers Klais in Bonn. Kunstdirektor des Zentrums ist der international bekannte taiwanesische Dirigent Chien Wen-Ping, der seit 1996 als Kapellmeister an der Deutschen Oper am Rhein tätig ist.

Deutscher Jugendliteraturpreis vergeben Kritikerjury prämierte je ein Bilder-, ein Kinder-, ein Jugend- und ein Sachbuch Auf der Frankfurter Buchmesse ist der mit insgesamt 72 000 Euro dotierte Deutsche Jugendliteraturpreis vergeben worden. In der Sparte Kinderbuch wurde das Erstlesebuch "Viele Grüße, Deine Giraffe" ausgezeichnet. Der Briefroman der japanischen Autorin Megumi Iwasa erzählt von der Freundschaft zwischen einer Giraffe in Afrika und einem Pinguin am Südpol. Die Jury lobte den sprachlich einfachen, literarisch gestalteten Text. Als bestes Jugendbuch überzeugte Manja Präkels' autobiografisch gefärbter Roman "Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß". Sie porträtiert darin eine Generation, die den Niedergang der DDR abseits der Großstädte weniger als Befreiung denn als widersprüchliches gesellschaftliches Ereignis erlebt. Mit dem Sonderpreis für das Gesamtwerk wurde der Übersetzer Uwe-Michael Gutzschhahn geehrt. Er habe sich mit jedem Genre erfolgreich auseinandergesetzt, heißt es in der Begründung der Jury.

Göttinger Literaturherbst mit ersten Lesungen gestartet Einer der Höhepunkte wird die Lesung von Orhan Pamuk sein Mit drei gleichzeitig stattfindenden Lesungen ist der Göttinger Literaturherbst gestartet. Die Lesung des Mathematikers und Autoren Georg von Wallwitz war ausverkauft, wie die Organisatoren des Festivals mitteilten. Erwartet wurden zu der Auftaktveranstaltung in der Paulinerkirche 240 Gäste. Bis zum 21.

Oktober stehen in Göttingen und im Umland rund 70 Lesungen auf dem Programm. Das 1992 gegründete Festival will nach Veranstalterangaben eine Momentaufnahme der Gegenwartsliteratur geben. Einer der Höhepunkte wird die Lesung von Orhan Pamuk sein. Der türkische Literaturnobelpreisträger ist am Sonntag zu Gast in der Universitätsstadt, wo er gemeinsam mit dem Verleger Gerhard Steidl eine Fotoausstellung eröffnen und über die Aufnahmen aus seiner Heimatstadt Istanbul sprechen wird. Der Hamburger Schriftsteller Heinz Strunk liest wegen der großen Nachfrage an zwei Terminen während des Literaturherbstes.

Platz in Prag nach Milos Forman benannt Der Oscar-Preisträger war im April im Alter von 86 Jahren gestorben Nach dem Filmregisseur Milos Forman ist in Prag ein Platz benannt worden. Der zweifache Oscar-Preisträger war im April im Alter von 86 Jahren in seiner Wahlheimat USA gestorben. Sie hoffe, dass der Ort im Prager Stadtzentrum von vielen Touristen besucht werde, sagte Oberbürgermeisterin Adriana Krnacova. Der neue Milos-Forman-Platz befindet sich unweit des Moldauufers am Ende der Luxus-Einkaufsmeile Pariser Straße (Parizska). Die Sache hat jedoch einen Haken: Besitzer der sogenannten "Piazzetta" ist formell eine Investmentfirma, die an deren Stelle gern ein Bürogebäude errichten würde. "Ich bin gegen die Bebauung dieses Platzes", betonte die scheidende Oberbürgermeisterin, die bei der Kommunalwahl vor einer Woche nicht erneut angetreten war.