Der Aufnahmeort: Kapelle der Versöhnung in der Bernauer Straße, Berlin (picture alliance / dpa / Lothar Steiner)

Die deutsche Teilung beginnt und endet im Äther. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg übernahmen die Alliierten die Rundfunkhoheit in ihren jeweiligen Machtbereichen. Aber Radiowellen machen an keiner Grenze halt! Der britische Electronica-Produzent Matthew Herbert lässt mit "The Unknown" den letzten Tag der Teilung im Radio Revue passieren. Sendungen vom 2. Oktober 1990 hüben und drüben bilden die Grundlage einer Chorkomposition für zwei zentrale Institutionen des deutsch-deutschen Musiklebens: den RIAS Kammerchor und den Rundfunkchor Berlin. Diese zu Zeiten der Teilung gegründeten Klangkörper sind heute unter dem Dach der ROC Berlin vereint.

The Unknown

Von Matthew Herbert

Recherche: Clarisse Cossais

Besetzung RIAS Kammerchor:

Sopran: Anja Petersen, Gina Sarabinski, Mirabela Osuna Castillo

Alt: Sibylla Löbbert, Andrea Effmert, Franziska Markowitsch

Tenor: Minsub Hong, Christian Mücke, Volker Nietzke

Bass: Andrew Redmond, Johannes Schendel, Paul Mayr



Besetzung Rundfunkchor Berlin:

Sopran: Isabelle Voßkühler, Lotta Hultmark, Heike Peetz

Alt: Roksolana Chranjuk, Christina Seifert, Sibylle Juling

Tenor: Ulrich Löns, Robert Franke, Christoph Leonhardt

Bass: Axel Scheidig, Artem Nesterenko, Oliver Gawlik

Chorleitung: Sabine Wüsthoff

Choraufnahmen: Christian Fischer

Aufnahmeort: Kapelle der Versöhnung – Gedenkstätte Berliner Mauer

Produktion: Deutschlandradio Kultur/BR 2015

Länge: 30'07

Matthew Herbert (imago/United Archives International)Matthew Herbert, geboren 1972 in Pembury, England, ist Musiker, Komponist und Produzent elektronischer Clubmusik. 2017 gründete er die "Brexit Big Band" mit rund 1000 Mitgliedern.