Die vier finnischen Sängerinnen von "Suden Aika" haben sich mit ihren mehrstimmigen, in der Tradition von Runenliedern stehenden Kompositionen einen hervorragenden Namen gemacht. Kürzlich waren sie in Deutschland unterwegs. Mehr

Die Trompeterin Yazz Ahmed ist eine wichtige Stimme in der sehr vitalen britischen Jazzszene der Gegenwart. Beim 49. Deutschen Jazzfestival in Frankfurt am Main stellte sie ihr vorzügliches Quartett "La Saboteuse" vor.Mehr